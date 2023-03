V Varnostnem svetu ZN kritike na račun talibanov zaradi odnosa do žensk

Talibani so od avgusta 2021 sprejeli več kot 40 odlokov, s katerimi si prizadevajo izbrisati ženske iz javnega življenja. Minilo je že 534 dni, odkar najstnice ne smejo v šolo, in 78 dni, odkar je ženskam prepovedan dostop do univerz.

Varnostni svet ZN je ob dnevu žensk razpravljal o njihovem položaju v Afganistanu, pri čemer so se vrstili kritike na račun skrajno islamističnih talibanov in pozivi k razveljavitvi njihovih odlokov proti pravicam žensk. Afganistan pod vladavino talibanov ostaja najbolj represivna država na svetu, kar zadeva pravice žensk, je povedala posebna predstavnica generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa Isakovna Otunbajeva, ki je tudi vodja misije ZN za pomoč Afganistanu (Unama).

Dejala je, da na žalost nima spodbudnih sporočil za Afganistanke. Spomnila je, da je polovica zdravnic, znanstvenic in novinark zaprta po domovih. "Razumemo, da imajo talibani zelo drugačen pogled na svet kot katerakoli druga vlada, vendar je težko razumeti, kako lahko katerakoli vlada, vredna tega imena, vlada v nasprotju s potrebami polovice svojega prebivalstva."

Sredi katastrofalnih humanitarnih razmer, v katerih 28 milijonov ljudi potrebuje humanitarno pomoč za preživetje, 20 milijonov ljudi pa se srečuje s krizno stopnjo negotovosti glede hrane, prepoved zaposlovanja žensk otežuje dostop do tistih, ki nujno potrebujejo pomoč. Pred novimi omejitvami so lahko ZN in njihovi partnerji leta 2022 dosegli 26,1 milijona ljudi.

Poziv talibanom k preklicu odlokov

Unama sicer še naprej sodeluje z oblastmi, lokalno opozicijo, civilno družbo in afganistansko mladino. Otunbajeva je izrazila upanje, da bodo talibani upoštevali enotno stališče mednarodne skupnosti, ki je pozvala k preklicu njihovih odlokov.

Zubaida Akbar, predstavnica organizacije Freedom Now, ki zagovarja človekove pravice v Afganistanu, je dejala, da so talibani od avgusta 2021 sprejeli več kot 40 odlokov, s katerimi si prizadevajo izbrisati ženske iz javnega življenja. Minilo je že 534 dni, odkar najstnice ne smejo v šolo, in 78 dni, odkar je ženskam prepovedan dostop do univerz.

"Ženske ne smejo potovati več kot 75 kilometrov brez moškega skrbnika, prepovedano jim je obiskovati javna kopališča, restavracije in parke. Celo namestnici generalnega sekretarja ZN Amini Mohamed so med nedavnim obiskom prepovedali, da bi se gibala naokrog brez moškega skrbnika. Ženske, ki se srečujejo z nasiljem v družini, se nimajo kam pritožiti, talibani so prepovedali kontracepcijo in številne se odločajo za samomore," je dejala.

Večina VS kritizira talibane, Kitajska in Rusija pa raje ZDA

Večina članov Varnostnega sveta je bila kritična do talibanov, predstavnik Kitajske Geng Shuang pa je bil ob tem skupaj z rusko predstavnico Ano Evstignejevo kritičen do ZDA zaradi tega, ker je sodišče v New Yorku blokiralo sredstva afganistanske države oziroma centralne banke v trezorju Federal Reserve na Manhattnu. Menila sta, da to poslabšuje humanitarne razmere v Afganistanu.

Afganistanec Nasir Ahmad Faik, ki v ZN zastopa prejšnjo strmoglavljeno afganistansko vlado, pa se je ZDA zahvalil, da 3,5 milijarde dolarjev ni predala režimu, ki po njegovem ne predstavlja večine Afganistancev in nima mednarodne legitimnosti.