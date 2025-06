Golob: Nad vetom sem zelo razočaran

Veto, ki so ga ZDA v sredo v Varnostnem svetu ZN vložile na predlog resolucije o Gazi, je veliko razočaranje, je dejal premier Robert Golob. "Težko razumem nasprotovanje klicu h končanju nepojmljivega humanitarnega trpljenja palestinskega prebivalstva," so njegove besede navedli na vladnem profilu na omrežju X. Predlog resolucije, za katero je glasovalo 14 članic Varnostnega sveta, je zahteval takojšnje premirje, dostop humanitarne pomoči do prebivalcev Gaze in izpustitev talcev Hamasa.

"Resolucija, v katero je Slovenija skupaj s preostalimi članicami VS ZN vložila veliko truda in pogajanj, je bila usmerjena v končanje humanitarne grozote v Gazi," je poudaril premier.

Veto ni pomenil presenečenja

ZDA so v sredo pričakovano vložile veto na predlog resolucije o Gazi, ki so ga pripravile nestalne članice Varnostnega sveta ZN vključno s Slovenijo. Predlog resolucije, za katero je glasovalo 14 članic Varnostnega sveta, je zahteval takojšnje premirje, dostop humanitarne pomoči do prebivalcev Gaze in izpustitev talcev Hamasa.

Veleposlanik Samuel Žbogar je ob predložitvi resolucije v imenu desetih nestalnih članic Varnostnega sveta ZN (Alžirija, Danska, Grčija, Gvajana, Panama, Pakistan, Južna Koreja, Sierra Leone, Somalija, Slovenija) vseh 15 držav pozval, naj resolucijo podprejo v skladu s svojo odgovornostjo za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti.

Dejal je, da so se katastrofalne razmere v Gazi po marčni obnovitvi sovražnosti še poslabšale, in izrazil prepričanje, da besedilo resolucije odraža soglasje vseh članov Varnostnega sveta, da se mora vojna v Gazi takoj ustaviti, da je treba takoj brezpogojno izpustiti vse talce in omogočiti dostop humanitarne pomoči.

Varnostni svet ZN je zadnjo resolucijo o Gazi potrdil junija lani, ko je šlo za potrditev kasneje propadle prekinitve ognja, dosežene po posredovanju ZDA, Katarja in Egipta.

Koordinacijo priprave resolucije izvajala Slovenija

Slovenija je kot koordinatorica desetih nestalnih članic Varnostnega sveta ZN pred kratkim zagnala proces oblikovanja nove resolucije, v kateri je med drugim izražena podpora mirovnim prizadevanjem ZDA, Egipta in Katarja, v njej pa je tudi poziv k umiku izraelskih sil iz Gaze in začetku obnove razdejane enklave.

ZDA so bile od začetka procesa oblikovanje resolucije proti in njihov veto je bil znan vnaprej.

Vršilka dolžnosti ameriške veleposlanice Dorothy Shea je pred glasovanjem dejala, da njihov veto ne bi smel biti presenečenje, ker je predlog resolucije nesprejemljiv v tem, kar pove, in v tem, česar ne pove.

"Zelo jasni smo bili, da ne bomo podprli ničesar, kar ne obsodi Hamasa in ga ne poziva k razorožitvi," je dejala ter kot drugo pomanjkljivost med drugim izpostavila, da predlog resolucija vleče napačne vzporednice med Izraelom in Hamasom.

Humanitarno področje v ospredju

Žbogar je po propadlem glasovanju dejal, da niso nameravali sprožiti veta. "Kdor je spremljal slovensko sodelovanje v tem Varnostnem svetu, ve, da želimo združevati, doseči soglasje, premostiti razhajanja in seči čez ograje. Naši nameni so bili vedno iskreni. Zavedali smo se različnih stališč, zato je bil osnutek resolucije osredotočen le na humanitarno področje," je dejal.

"Stradanje civilistov in povzročanje ogromnega trpljenja je nehumano in v nasprotju z mednarodnim pravom. Noben vojni cilj ne more upravičiti takšnega dejanja. Upali smo in pričakovali, da je to naše skupno razumevanje. Še naprej podpiramo diplomatska prizadevanja ZDA, Egipta in Katarja, prav tako podpiramo sklic mednarodne konference o rešitvi dveh držav, ki jo bo ta mesec organizirala Generalna skupščina," je dejal Žbogar in zagotovil, da Slovenija ne bo odnehala.

Slovenska misija pri ZN je v posebni izjavi sporočila, da je ameriški veto na žalost preprečil ukrepanje Varnostnega sveta. "Resolucija, ki jo je Slovenija predstavila v imenu desetih izvoljenih članic, je odziv na hude humanitarne razmere na terenu in razširjeno podhranjenost. Žal je veto ZDA preprečil, da bi 15-člansko telo ukrepalo."

VS znova ni udejanjil svoje odgovornosti

Podobna obžalovanja so v kasnejši razpravi po glasovanju izrazili tudi predstavniki drugih članic Varnostnega sveta, razen ZDA.

Predstavnik Pakistana je razplet glasovanja opredelil kot zelo žalosten dan, ko Varnostni svet ZN ponovno ni uresničil svoje odgovornosti za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti.