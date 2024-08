Spolni apartheid: onemogočajo izobraževanje več kot dvema milijonoma žensk

Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je ob današnji tretji obletnici talibanskega vnovičnega prevzema oblasti v Afganistanu izpostavila poslabšanje razmer za izobraževanje tamkajšnjih žensk. Približno 2,5 milijona ženskam je onemogočen dostop do izobraževanja, kar predstavlja 80 odstotkov šoloobveznih žensk v Afganistanu.

Talibani so po prevzemu oblasti v skladu s strogo razlago islama uvedli številne omejitve za ženske in jih praktično izrinili iz javnega življenja in državnih služb. Prepovedali so jim izobraževanje v srednjih šolah in na univerzah, ne smejo potovati brez moškega sorodnika, v javnosti pa morajo nositi hidžab ali burko. Prav tako med drugim ne smejo obiskovati parkov, telovadnic in javnih kopališč.

Vsaj 1,4 milijona ženskam so prepovedali izobraževanje v srednjih šolah. V samo treh letih so talibanske oblasti skoraj izničile dve desetletji vztrajnega napredka na področju izobraževanja v Afganistanu in s tem ogrozili prihodnost celotne generacije, opozarja Unesco.

Spolni apartheid

Talibani onemogočajo tudi dostop do osnovnošolskega izobraževanja. Od njihovega prevzema oblasti osnovne šole obiskuje vsaj milijon manj tako deklet kot fantov.

Unesco je zaskrbljen zaradi škodljivih posledic vse večjega osipa, ki bi lahko povzročil porast otroškega dela in zgodnjih porok, poslabšanje razmer za izobraževanje žensk v Afganistanu pa opisuje z izrazom spolni apartheid.