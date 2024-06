25-letni Afganistanec na Fužinah ženski poskušal iztrgati gotovino, drugi pa torbico

V nedeljo so ljubljanski policisti obravnavali 25-letnega Afganistanca, ki je na območju Fužin sredi belega dne pristopil do ženske, ki je stala pred bankomatom, in ji poskušal iz rok iztrgati gotovino, ki jo je dvignila. Ker mu denarja ni uspelo dobiti, se je napotil do druge oškodovanke in ji odtujil torbico. Do prihoda policije je 25-letnika zadržal občan.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo osumljenca skupaj s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Sredi noči v središču Ljubljane grozil z ostrim predmetom

Okoli 1. ure ponoči so policisti obravnavali rop na območju središča Ljubljane. Storilec je pristopil do oškodovanca in mu zagrozil z ostrim predmetom ter od njega zahteval skiro in torbo. Oškodovanec mu je stvari izročil, storilec pa je nato s kraja zbežal.

Moški je bil visok okoli 175 centimetrov, imel je brado in brke, na glavi je imel belo kapo s ščitkom. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na PU Ljubljana.