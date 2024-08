ZN opozarjajo na krepitev afganistanske veje Islamske države

Afganistanska veja skrajne skupine Islamska država predstavlja veliko teroristično grožnjo za Evropo, saj povečuje svoje finančne in logistične zmogljivosti ter krepi novačenje, je danes dejal generalni podsekretar Združenih narodov za boj proti terorizmu Vladimir Voronkov. Opozoril je tudi na vzpon Islamske države na Bližnjem vzhodu in Afriki. Z Islamsko državo naj bi bil povezan tudi osumljenec, ki je domnevno načrtoval napad na koncertu pevke Taylor Swift na Dunaju.

"ISIL-K je v zadnjih šestih mesecih izboljšala svoje finančne in logistične zmogljivosti, med drugim je za podporo izkoristila afganistansko in srednjeazijsko diasporo," je dejal Voronkov. Poudaril je, da je afganistanska veja okrepila novačenje in opozoril na tveganje, da bi lahko izvedla teroristične napade v tujini.

Prav tako je opozoril na ponovni vzpon Islamske države drugod na Bližnjem vzhodu ter na poslabšanje razmer v Afriki, kjer sta Zahodnoafriška provinca Islamske države in sahelska veja Islamske države razširili in utrdili svoja območja delovanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Če bosta ti skupini razširili svoj vpliv, bi lahko pod njun dejanski nadzor prišlo obsežno ozemlje, ki se razteza od Malija do severne Nigerije," je nadaljeval in spomnil tudi na vse pogostejše napade z Islamsko državo povezanih skupin v Mozambiku, Demokratični republiki Kongo in Somaliji.

Pozivi mednarodni skupnosti

Tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v julijskem poročilu mednarodno skupnost pozval, naj se združi in prepreči, da bi Afganistan ponovno postal žarišče terorističnih dejavnosti.

ISIL-K oziroma ISIS-K pomeni Islamska država Khorasan. Gre za vejo teroristične skupine, ki deluje predvsem v Afganistanu. Skupina je prevzela odgovornost za marčevski napad na koncertno dvorano v bližini Moskve, v katerem je bilo ubitih 145 ljudi.

Z Islamsko državo pa naj bi bil povezan tudi osumljenec, ki so ga v sredo aretirali v Avstriji in je domnevno načrtoval napad na koncertu pevke Taylor Swift na Dunaju.