V ameriškem zračnem napadu v Siriji ubit visoki predstavnik Islamske države

Lokacija napada, ki se je zgodil v nedeljo, ni znana. Centcom bo, kot so zapisali v sporočilu za javnost, skupaj s svojimi zavezniki in partnerji na Bližnjem vzhodu tudi v prihodnje izvajal operacije onemogočanja izvedbenih zmožnosti teroristične organizacije IS z namenom njenega trajnega poraza.

Ameriška vojska je v Siriji nameščena s ciljem preprečiti ponovno krepitev IS in se giblje na področjih, ki jih nadzorujejo kurdska milica YPG in njeni zavezniki.

Čeprav so leta 2019 razglasili poraz IS, so teroristične celice v Siriji še vedno dejavne, medtem ko ZDA še naprej iščejo načine, kako omejiti vpliv, ki ga z vojaško prisotnostjo in podporo v regiji vzdržuje Iran, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Po podatkih Washingtona je v Siriji v tem trenutku približno 700 ameriških vojakov. Njihova prisotnost je z vojno v Gazi postala bolj tvegana, kar se je pokazalo s ponavljajočimi napadi proiranskih milic na pogosto majhne in v puščavo umeščene tamkajšnje ameriške vojaške baze.