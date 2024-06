Nov brutalen napad v Gazi: ubitih 17 ljudi, več deset je ranjenih

Izraelska vojska je danes sporočila, da so njeni pripadniki v osrednjem in južnem delu Gaze uničili več "terorističnih celic" in našli večje količine orožja. Več palestinskih borcev naj bi ubili v Rafi na skrajnem jugu enklave, skupno pa naj bi izraelske zračne sile napadle več deset ciljev.

Palestinska tiskovna agencija Wafa je medtem poročala, da je bilo v izraelskem napadu na begunsko taborišče Nuseirat ponoči ubitih najmanj 17 ljudi, več deset pa ranjenih.

Spopadi naj bi se v zadnjih dneh nekoliko umirili

Izraelska vojska je konec tedna napovedala "taktično prekinitev" vojaških aktivnosti na jugu Gaze, da bi omogočila oskrbo območja s človekoljubno pomočjo. Napoved je sovpadla z muslimanskim praznikom kurban bajramom, ki se je začel konec tedna. Spopadi naj bi se tako v zadnjih dneh nekoliko umirili.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v napadu na jug Izraela 7. oktobra lani ubilo okrog 1.200 ljudi in zajelo 251 talcev. Od teh jih je po ocenah Izraela 116 še vedno v Gazi, med katerimi naj bi jih bilo 41 mrtvih.

V vojni, ki od takrat divja v Gazi, je bilo doslej ubitih najmanj 37.372 ljudi, večinoma ženske in otroci, je danes sporočilo ministrstvo za zdravje v enklavi. Še 85.452 je ranjenih.