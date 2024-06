Izraelska vojska je davi napovedala dnevne "taktične prekinitve" vojaških aktivnosti na jugu Gaze, da bi omogočila oskrbo območja s človekoljubno pomočjo. Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, bodo vojaške dejavnosti ustavljene vsak dan od 8. do 19. ure, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Lokalna, taktična prekinitev vojaških aktivnosti za človekoljubne namene bo do nadaljnjega trajala vsak dan od 8. do 19. ure vzdolž poti, ki vodi od križišča Kerem Šalom do ceste Salah al-Din in naprej proti severu," piše v sporočilu izraelske vojske.

Odločitev so sprejeli, potem ko je mednarodna javnost večkrat opozorila, da palestinsko prebivalstvo strada, ker Izrael tudi namerno onemogoča dostavo hrane in druge pomoči Gazi. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v soboto sporočila, da v Gazi zaradi akutne podhranjenosti zdravniško pomoč potrebuje več kot 8.000 otrok, mlajših od pet let.

Za prekinitve vojaških aktivnosti so se odločili po pogovorih z Združenimi narodi

Kot je danes pojasnila izraelska vojska, so se za dnevne prekinitve vojaških aktivnosti odločili po pogovorih z Združenimi narodi in drugimi organizacijami v okviru prizadevanj za "povečanje obsega humanitarne pomoči, ki vstopa v Gazo".

Mednarodna skupnost pritiska na Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas, naj sprejmeta sporazum o prekinitvi ognja, ki so ga je pripravile ZDA, da bi omogočili izmenjavo talcev in ujetnikov ter povečali dostavo pomoči Palestincev. Vendar so pogovori o tem v zadnjih dneh obtičali.

Namestnik izvršnega direktorja Svetovnega programa za hrano Carl Skau je pred kratkim dejal, da je ob vojaškem konfliktu in brezpravju na palestinskih ozemljih "skoraj nemogoče zagotoviti raven pomoči, ki bi zadostila naraščajočim zahtevam na terenu".

Vojna med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas je izbruhnila 7. oktobra lani, ko je Hamas v napadu na Izrael ubil okrog 1.200 ljudi.