Trdni dokazi, da so trije najstniki v Nemčiji načrtovali teroristični napad

Nemški policisti so na zahodu Nemčije tri najstnike, stare od 15 do 16 let, aretirali zaradi suma načrtovanja islamističnega terorističnega napada, so sporočili iz nemškega tožilstva. Več podrobnosti zaradi preiskave o domnevni zaroti tožilci za zdaj niso razkrili.

"Dve najstnici in fanta močno sumimo načrtovanja islamistično motiviranega terorističnega napada ter izvajanja kaznivih dejanj umora in uboja," so v obrazložitvi zapisali tožilci v Düsseldorfu.

Nemški Bild razkriva, da naj bi mladi napad načrtovali z molotovko in noži v imenu skupine Islamska država (IS), njihove tarče pa naj bi bili kristjani in policisti. Osumljenci naj bi razmišljali tudi, ali bi uporabili strelno orožje.

Najstniki, stari 15 in 16 let, so bili aretirani v času velikonočnih praznikov in so trenutno v priporu. Vsi trije so z območja Düsseldorfa.

Nemčija je od izbruha vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas v Gazi oktobra lani v povišani pripravljenosti na morebitne napade islamistov. "V Nemčiji je še vedno velika nevarnost, ki izhaja iz islamističnega terorizma," je v intervjuju za nemški dnevnik Süddeutsche Zeitung dejala nemška notranja ministrica Nancy Faeser.

Nemške oblasti so v pripravljenosti tudi v luči priprav na evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo poleti.