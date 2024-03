Skrajna skupina Islamska država je v napovedala nove napade na jude in kristjane po vsem svetu med muslimanskim svetim mesecem ramadanom. Prav tako je privržence pozvala, naj napadejo taborišče al Hol v Siriji in izpustijo tamkajšnje ujetnike te skrajne skupine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovni predstavnik IS Abu Hudajfa al Ansari je v 40-minutnem zvočnem posnetku, ki ga je objavil medij, povezan s skrajno skupino al Furkan, pozval privržence, naj v času ramadana izvajajo napade na kristjane in jude povsod po svetu, še zlasti pa v Evropi, ZDA in Izraelu.

V svojem govoru je obeležil deseto obletnico razglasitve kalifata ter v luči tega pozval privržence v Siriji, naj napadejo taborišče al Hol in izpustijo ujetnike te skrajne skupine. Taborišče v Siriji je pod nadzorom kurdskih skupin, v njem pa je nastanjenih več tisoč ljudi, med njimi so tudi sorodniki pripadnikov IS ter številni tujci.

Al Ansari zadovoljen z rezultatom napada v Moskvi

Al Ansari je prav tako pohvalil nedavni napad v koncertni dvorani Crocus v predmestju Moskve, v katerem je bilo ubitih najmanj 143 ljudi, 360 pa je bilo ranjenih.

IS, proti kateri se Moskva bori v Siriji, skupina pa je dejavna tudi na ruskem Kavkazu, je napade v Rusiji sicer izvajala že od konca leta 2010. Januarja pa je prevzela odgovornost tudi za samomorilski bombni napad na jugu Irana, v katerem je bilo ubitih več kot 80 ljudi.

Prireditelji iger v Parizu prosijo za tuje varnostne okrepitve

Prireditelji olimpijskih iger v Parizu so zaradi zaostrenih varnostnih razmer zaprosili zaveznike, naj med največjim športnim tekmovanjem leta 2024 v Francijo pošljejo varnostne okrepitve zaradi povečanih varnostnih zahtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot AFP navaja neimenovane vire iz francoskega notranjega ministrstva, so prireditelji že januarja zaprosili 46 držav za pomoč na področju zagotavljanja varnosti, takrat naj bi iskali 2185 tujih policistov.

Vir je za AFP potrdil, da bo Francija dobila pomoč na nekaterih kritičnih varnostnih področjih, kjer sama ne bi mogla zagotoviti ustrezne ravni varovanja. To so se odločili dvigniti po terorističnem napadu v Moskvi prejšnji teden, ki je zahteval več kot 140 življenj. Kot še dodaja AFP, bo v Francijo iz tujine prišlo največ specializiranih vodnikov in njihovih psov za odkrivanje eksplozivnih sredstev.

Uradnega podatka o tem, koliko tujih varnostnikov oziroma policistov bo med igrami v Franciji, ni. A novico je potrdil tudi poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"Poljske oborožene sile se bodo pridružile mednarodni koaliciji, ki jo vodi Francija in bo zagotavljala varnost pred in med igrami," je minister sporočil na omrežju X, ni pa navedel, kako močne bodo te tuje oziroma poljske enote. Danes je na obisku na Poljskem tudi vrhovni poveljnik francoskih oboroženih sil general Thierry Burkhard.

AFP dodaja, da bo po zadnjih dostopnih podatkih za varnost med igrami vsak dan skrbelo 45.000 pripadnikov policijskih in žandarmerijskih enot, še 18.000 jih bo v pripravljenosti. Zasebna varnostna podjetja bodo na igre poslala med 18.000 in 22.000 svojih varnostnikov.