Islamska država prevzela odgovornost za napad v Bruslju

Preiskovalci trenutno preverjajo objave na družbenih omrežjih, v katerih je osumljeni izražal podporo palestinskemu ljudstvu, so dodali. Gre za 45-letnega Tunizijca, ki mu je bila zavrnjena prošnja za azil. Foto: Guliverimage

Odgovornost za ponedeljkov napad v Bruslju, ko je domnevni islamski skrajnež ubil švedska navijača, je danes prevzela teroristična skupina Islamska država, poročajo tuje agencije. Belgijsko tožilstvo je pred tem sicer sporočilo, da naj bi napadalec deloval sam in ne kot del teroristične mreže. Policija je osumljenca danes odkrila in ubila.

Propagandni organ IS pa je danes objavil izjavo, da je "borec Islamske države" v ponedeljek izvedel "oborožen napad na več kristjanov na Švedskem, državi, ki sodeluje v mednarodni koaliciji proti Islamski državi", poroča španska tiskovna agencija EFE.

Oblasti so sprva domnevale, da je bil motiv za napad na švedske državljane povezan s sežigi Korana, ki so se v zadnjih mesecih zgodili na Švedskem. Vendar pa sedaj ni mogoče izključiti morebitnih povezav z napetostmi med Izraelom in Palestinci, je danes navedlo tožilstvo.

V napadu sta bila ubita Šveda, stara 60 in 70 let. Tretja žrtev, ki je preživela napad, je bil 70-letni Šved, ki je po podatkih državnega tožilstva zunaj življenjske nevarnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.