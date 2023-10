Bruselj v strahu: napadalec še vedno na begu. Premier: Teror nas ne bo prestrašil.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po usodnih strelih na dva Šveda v Bruslju je osumljenec še na begu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Belgijski premier Alexander De Croo je danes zgodaj zjutraj povedal, da gre za moškega tunizijskega porekla, ki se v Belgiji zadržuje nezakonito. Nogometno tekmo med Švedsko in Belgijo v kvalifikacijah za Euro 2024 so sinoči prekinili. Odgovornost za napad je prek videoposnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, prevzel moški, ki trdi, da je pripadnik skrajne skupine Islamska država.

LIVE. Persconferentie over de aanslag in Brussel - Conférence de presse sur l'attentat commis à Bruxelles



https://t.co/p3CB2A7wos — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) October 17, 2023

Kvalifikacijska tekma v skupini F med Belgijo in Švedsko je bila odpovedana, potem ko sta pred tem v streljanju v Bruslju po navedbah tujih agencij umrla dva švedska navijača.

Po poročanju švedske televizije SVT se švedski nogometaši po prvem polčasu niso želeli vrniti na igrišče stadiona King Baudouin, s prekinitvijo dvoboja pri izidu 1:1 pa so se strinjali tudi Belgijci. Pozneje je odpoved tekme v sporočilu za javnost potrdila tudi Evropska nogometna zveza (Uefa). Za zdaj še ni znano, kakšna je usoda prekinjenega obračuna.

Z nogometnega stadiona evakuirali navijače

Zaradi varnosti je moralo več tisoč ljudi sprva ostati na bruseljskem nogometnem stadionu, dokler jih niso mogli evakuirati. Približno 35 tisoč gledalcev je nato zapustilo stadion šele malo pred polnočjo, poroča dpa.

V ponedeljek zvečer je po poročanju tiskovne agencije Belga oborožen moški stopil s skuterja na severu mestnega središča in na ulici streljal. Pri tem je ubil dve osebi, po podatkih državnega tožilstva pa tretja žrtev, taksist, zdaj ni več v smrtni nevarnosti.

Razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti

Za belgijsko prestolnico so v ponedeljek zvečer razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti. Preiskavo je zaradi "potencialno terorističnega motiva" prevzelo zvezno državno tožilstvo. Nekateri mediji poročajo, da bi lahko imelo streljanje islamistično ozadje.

De Croo je dejal, da bo zdaj v državi povečana policijska prisotnost, ker je bila stopnja nevarnosti za Bruselj povišana na najvišjo. Povečani varnostni ukrepi bodo na številnih lokacijah, zlasti na tistih, ki so povezane s švedsko skupnostjo. Poostren nadzor je tudi v preostalem delu države. De Croo je vse v Bruslju pozval k večji pazljivosti. Popoldne se bo sestal svet za nacionalno varnost.

"Teroristi poskušajo sejati strah in delitve, vendar morajo razumeti, da ne bodo nikoli osvojili naše svobodne družbe. Terorizem nas nikoli ne bo mogel premagati. Smo močna in strpna država, živimo v miru. Poglejmo na mir kot na strup proti terorju in ohranimo mir v Belgiji. Nikoli se ne bomo ustrašili terorja," je dejal premier.

Belgija se je kot vodilna v skupini F že uvrstila na evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji, prav tako drugouvrščena Avstrija. Švedska ne more več doseči prvih dveh mest in se zato ne more več neposredno kvalificirati.