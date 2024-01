Islamska država prevzela odgovornost za napad v Iranu

Džihadistična skupina Islamska država je danes prevzela odgovornost za dvojni bombni napad, v katerem je bilo v sredo v Iranu ubitih 84 ljudi.

V izjavi na omrežju Telegram je skupina sporočila, da sta dva izmed njenih članov na komemoraciji v mestu Kerman na jugu Irana aktivirala telovnika z eksplozivom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Samomorilski napad z bombo

Oblasti v Teheranu so sicer že kmalu po napadu za obe eksploziji obtožile teroriste, vendar niso natančno definirale, za katero skupino naj bi šlo. Neimenovan vir je v sredo za iransko tiskovno agencijo Irna povedal le, da je šlo za samomorilski napad z bombo.

Iranski voditelji so danes napovedali maščevanje za napad. "Soleimanijevi vojaki se bodo odločno maščevali," je dejal prvi iranski podpredsednik Mohamad Mokber. Oblasti so ob tem ljudi pozvale k množičnim protestom v petek, ko bodo potekale pogrebne slovesnosti za žrtve sredinih eksplozij, poroča tiskovna agencija Reuters.

Najbolj smrtonosen napad po iranski revoluciji

Iranski mediji so sicer sprva poročali, da je v napadu umrlo več kot sto ljudi. Minister za zdravje Bahram Einolahi je kmalu za tem število smrtnih žrtev popravil na 95 in pojasnil, da so nekatere žrtve pomotoma zabeležili dvakrat. Število mrtvih so nato danes znova znižale reševalne službe, in sicer na 84, še 284 pa je bilo ranjenih. Šlo je za najbolj smrtonosen tovrsten napad od iranske revolucije leta 1979.

Dve eksploziji sta v sredo odjeknili na obletnico Solejmanijevega uboja v bližini njegovega groba v mošeji Saheb al Zaman v Kermanu. Generala Solejmanija so na ukaz bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa pred štirimi leti ubili Američani z zračnim napadom na bagdadskem letališču.