Ubili pomembnega islamskega terorista

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Palestinska islamska teroristična organizacija Hamas je sporočila, da je v eksploziji v libanonski prestolnici Beirut umrl namestnik njihovega vodje Saleh Al Arouri. Poleg njega so bile v eksploziji ubite še tri osebe, poroča BBC.

Izraelskke oborožene sile (IDF) so zatrdile, da so ponoči izvedle v Beirutu napad z namenom uničenja zatočišča Saleha al-Arourija, ki je bil med drugim tudi ustanovitelj hamasovega oboroženega krila in vodja operacij na Zahodnem bregu.

Nekdanji izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Danny Danon je varnostnim in obveščevalnim silam svoje države že čestital za izpeljano operacijo.

🚨 Senior Hamas leader Khalil al Haya has been assasinated in Beirut pic.twitter.com/qm1QJNxncD — Mossad Commentary (@MOSSADil) January 2, 2024

Hamas je na drugi strani zatrdil, da je Saleh Al Arouri postal mučenik v "zionističnem" napadu. O smrti al Arurija je poročala tudi s Hezbolahom, Hamasovimi libanonskimi zavezniki, povezana televizijska postaja Al Manar. Objavila je posnetke, na katerih je videti najmanj en goreč avtomobil na prometni ulici, ob tem pa je slišati sirene reševalnih vozil v predmestju, ki velja za trdnjavo proiranskega libanonskega gibanja Hezbolah, poroča STA.

Libanonski premier Nadžib Mikati je napad obsodil

Visoki predstavnik Hamasa Izat al Rišk je zatrdil, da današnji uboj drugega moža gibanja ne bo spodkopal upora na območju Gaze. Napad pa je označil za nov dokaz, da Izraelu ni uspelo doseči nobenega od ciljev na območju Gaze.

Libanonski premier Nadžib Mikati je napad obsodil. Kot je poudaril v izjavi za javnost, je namen tega "novega izraelskega zločina" potegniti Libanon v novo fazo konflikta z Izraelom. Spopadi med izraelsko vojsko in Hezbolahom, zaveznikom Hamasa, so bili doslej omejeni na obmejna območja na jugu Libanona.