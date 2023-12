Izraelska vojska: Ubili smo financerja Hamasa #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



21.37 Vodja Hamasa v sredo v Egipt na pogovore o morebitnem novem premirju

Vodja palestinskega gibanja Hamas Ismail Hanija naj bi v sredo odpotoval v Egipt na pogovore o morebitni novi prekinitvi ognja na območju Gaze, ki jo še naprej bombardirajo izraelske sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski predsednik Jicak Hercog, ki ima sicer omejene pristojnosti, je danes prav tako omenil možnost novega premirja.

🔴ELIMINATED: Subhi Ferwana.



Alongside his brother, he funneled tens of millions through his company 'Hamsat' to fund Hamas' military forces, terrorists' salaries and war activities.



The IDF, ISA and other security forces will continue their efforts to dismantle Hamas’ funding… pic.twitter.com/t8KrSAAjV2 — Israel Defense Forces (@IDF) December 19, 2023

Hanija naj bi v sredo skupaj z delegacijo odpotoval v Kairo, kjer naj bi se z vodjo egiptovske obveščevalne službe Abasom Kamelom pogovarjal o "ustavitvi agresije in vojne v Gazi, končanju obleganja in pripravi sporazuma o izpustitvi ujetnikov," je za AFP povedal vir, povezan s Hamasom.

Tudi izraelski predsednik Hercog je danes nakazal na možnost nove prekinitve ognja v Gazi, ki bi omogočila novo izmenjavo ujetnikov med Hamasom in Izraelom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Izrael je pripravljen na nov humanitarni premor in dodatno humanitarno pomoč, da bi dosegli izpustitev talcev," je dejal.

Ob tem je Hercog dejal še, da si Izrael prizadeva za povečanje količine humanitarne pomoči, ki dnevno prihaja v Gazo, in obtožil humanitarne organizacije, da pri svojem delovanju niso dovolj učinkovite. Te pa trdijo, da Izrael z obsežnim bombardiranjem uničuje tudi ključno infrastrukturo, ki je nujno potrebna za učinkovito dobavo pomoči.

Izraelske oborožene sile medtem nadaljujejo operacije in še naprej bombardirajo celotno območje Gaze. Predstavnik izraelske vojske je ob tem po poročanju katarske televizije Al Jazeera sporočil, da so končali operacijo v begunskem taborišču Džabalija na severu Gaze, kjer naj bi popolnoma uničili brigade Hamasa in pobili več sto pripadnikov gibanja.

13.37 Unicef opozoril, da je Gaza postala najnevarnejši kraj za otroke na svetu

Gaza je postala najnevarnejši kraj na svetu za otroke, je danes po obisku te enklave izjavil tiskovni predstavnik Sklada ZN za otroke (Unicef) James Elder. Opozoril je, da otroci niso varni niti v bolnišnicah niti na območjih, ki jih je Izrael razglasil za varna. Zaradi katastrofalnih razmer v enklavi pa se širijo tudi bolezni.

"V zadnjih 48 urah je bila največja še delujoča bolnišnica Naser v mestu Han Junis dvakrat tarča obstreljevanja. V njej se je poleg velikega števila otrok, ki so bili huje ranjeni že v napadih na njihove domove, zateklo tudi na stotine tistih, ki iščejo varnost," je na novinarski konferenci v Ženevi dejal Elder, ki je pred tem skoraj dva tedna preživel v Gazi.

"Jezen sem, da otroke, ki okrevajo v bolnišnicah, nato v teh bolnišnicah ubijejo. Kam naj torej gredo otroci in njihove družine? V bolnišnicah niso varni. V zavetiščih niso varni. Zagotovo pa niso varni niti na tako imenovanih varnih območjih," je poudaril.

Spomnil je, da so ZN večkrat opozorili, da varna območja ne morejo biti varna, če so enostransko razglašena. Prav tako bi na teh območjih moral biti zagotovljen dostop do osnovnih potreb, kot so hrana, voda in zdravila, je dejal. "Vendar pa je v trenutnih razmerah ustrezna oskrba takšnih območij nemogoča. O tem sem se prepričal na lastne oči," je dodal.

Pojasnil je, da varna območja, ki jih je razglasil Izrael, sestavljajo majhni kosi nerodovitne zemlje, deli ulic in napol zgrajene stavbe, ki so brez vode, zavetja pred mrazom in dežjem, pa tudi brez sanitarij. "Trenutno je v Gazi v povprečju na voljo približno eno stranišče za 700 otrok in družinskih članov. T. i. varna območja pa so postala območja bolezni," je dodal.

Poročal je o porastu primerov diareje, respiratornih bolezni in podhranjenosti pri otrocih ter v luči tega opozoril, da bi lahko število smrtnih žrtev otrok zaradi bolezni preseglo število žrtev izraelskega bombardiranja, piše na spletni strani Unicefa.

Tudi tiskovna predstavnica Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Margret Harris je danes opozorila, da so razmere v bolnišnicah v Gazi nesprejemljive, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Osebje se komaj premika, celo v enotah intenzivne nege, saj pacienti ležijo povsod po tleh. Tisti s hudimi bolečinami najprej prosijo za vodo in hrano, ne pa za zdravila," je še dodala.

11.16 V izraelskem napadu na Rafo več kot 20 mrtvih

Po navedbah Hamasa naj bi izraelski izstrelki ponoči zadeli tri stanovanjske stavbe v Rafi. V napadu je umrlo več ljudi, med njimi tudi palestinski novinar, mnogi pa naj bi bili ujeti v ruševinah, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izraelska vojska napadov in števila žrtev v Rafi ni potrdila, sporočila je le, da je v operaciji v mestu ubila financerja Hamasa Subija Fervano. "Fervana je med vojno vojaškemu krilu Hamasa nakazoval sredstva in se zavedal, da bodo ta ključna za nadaljevanje spopadov," je dodala vojska.

Izraelske sile so vnovič napadle tudi begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze. V napadih je bilo ubitih najmanj 13 Palestincev, še 75 je bilo ranjenih, od tega več deset huje. Taborišče je sicer pogosta tarča izraelske vojske, samo v nedeljo je bilo tam ubitih 110 Palestincev.

Britanski BBC poroča tudi o novih izraelskih napadih na Han Junis na jugu in na osrednji del Gaze ter o racijah na zasedenem Zahodnem bregu.

Na Zahodnem bregu je izraelska vojska danes porušila družinsko hišo Palestinca, obtoženega umora dveh Izraelcev avgusta v mestu Huvara. Izrael sicer redno ruši domove Palestincev, ki jih obtoži napadov na Izraelce. Po navedbah palestinske tiskovne agencije Wafa so med rušenjem hiše izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelskimi vojaki, več Palestincev pa je bilo aretiranih.

Hamas je medtem danes izvedel raketni napad na več izraelskih mest in vasi. Alarm zaradi nevarnosti raketnih napadov se je med drugim sprožil v Tel Avivu. Izrael podrobnosti o napadih ni podal, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Varnostni svet Združenih narodov bo ob vse večjem mednarodnem pritisku k zmanjšanju števila civilnih žrtev danes ponovno glasoval o resoluciji, ki poziva k nujni in trajni prekinitvi ognja v Gazi ter varnemu in neoviranemu dostopu humanitarne pomoči, poroča britanski BBC.

Prvotno bi glasovanje moralo potekati že v ponedeljek, a so Združeni arabski emirati, ki so osnutek resolucije predložili VS ZN, zahtevali, da se glasovanje preloži in omogoči nadaljevanje pogajanj o vsebini osnutka, da bi pridobili podporo ZDA.

V več kot dveh mesecih izraelskih napadov na Gazo je po najnovejših podatkih Hamasa število žrtev naraslo na 19.667, še več kot 52.580 pa je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.