Uničenje več sto kilometrov podzemnih prehodov in bunkerjev je eden od ciljev izraelske ofenzive. Na skrivne tunele Hamasovcev so izraelske sile naletele že v preteklosti, tokrat pa so odkrili največjega. Tunel meri tri metre v širino in višino, dovolj, da bi skozenj prepeljali vozilo.

Glavni tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je pojasnil, da je predor dolg štiri kilometre. "To je največji predor, ki smo ga našli v Gazi. Hamas ga je uporabil za napad 7. oktobra. V ta predor so vložili milijone dolarjev. Gradnja tega predora je trajala leta. Skozenj so lahko vozila vozila," je povedal Hagari.

Po njegovih besedah naj bi gradnjo predora nadziral Mohamed Jahja, brat višjega Hamasovega poveljnika Jahje Sinvarja, za katerega se domneva, da stoji za napadi 7. oktobra. V predoru so našli veliko shranjenega orožja, je še sporočil Izrael.

Na splošno so bili predori, ki jih je Izraelska vojska do sedaj odkrila pod Gazo, ozki in nizki. Predor v bližini mejnega prehoda Erez pa ima jaške, ki se spuščajo navpično navzdol, kar nakazuje na to, da bi lahko bil del širšega omrežja podzemnih tunelov, je še povedal tiskovni predstavnik izraelske vojske.