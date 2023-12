Vodja Hamasa Ismail Hanija je v sredo v Kairu razpravljal o morebitni novi prekinitvi ognja in okrepitvi dobave humanitarne pomoči v Gazo. Predstavnik Hamasa Gazi Hamad je za katarsko televizijo Al Jazeera potrdil, da si nekateri pravzaprav želijo le kratkotrajno prekinitev spopadov za nekaj dni ali tednov, s čimer pa se Hamas ne strinja.

"Izrael bo vzel talce, nato pa bo začel nov krog množičnih pobojev nad našimi ljudmi," je opozoril in dodal, da prizadevanje za končanje vojne ostaja prednostna naloga gibanja.

Pogajanja v Egiptu niso prinesla rezultatov

Neimenovani uradnik Hamasa je medtem za britanski BBC sporočil, da so se pogajanja v Kairu končala brez rezultatov. "Egipt je ponudil predlog za novo humanitarno premirje, vendar je Hamas idejo o tej začasni rešitvi zavrnil," je dejal in dodal, da se bodo pogajanja nadaljevala.

Tudi ZDA so v sredo potrdile, da v Kairu potekajo resna pogajanja o novi prekinitvi ognja. "To so zelo resne razprave in upamo, da bodo nekam pripeljale," je po poročanju tiskovne agencije Reuters dejal tiskovni predstavnik Bele hiše John Kirby.

Netanjau: Vsakdo, ki misli, da se bomo ustavili, nima stika z realnostjo

Medtem ko Hamas vztraja pri sklenitvi trajnega premirja v zameno za izpustitev talcev, pa je izraelski premier Benjamin Netanjau v sredo izjavil, da v Gazi ne bo prekinitve ognja, dokler Izrael ne bo dosegel vseh svojih ciljev, ki vključujejo uničenje Hamasa, izpustitev vseh talcev in konec groženj za Izrael iz Gaze.

"Vsakdo, ki misli, da se bomo ustavili, nima stika z realnostjo," je še dodal.