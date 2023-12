Izraelske sile so v zadnjem dnevu izvedle napade na več kot 300 ciljev na območju Gaze, ki so pripadali skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas, je danes sporočila izraelska vojska. Po navedbah Hamasa je bilo v torek v izraelskih napadih na enklavo ubitih okoli sto Palestincev, še več sto pa je bilo ranjenih, poroča katarska televizija Al Jazeera.

11.34 Izraelske sile v zadnjem dnevu napadle več kot 300 ciljev v Gazi

Tarče izraelskih napadov so bila predvsem mesta Rafa, Han Junis in Deir El Balah. Med drugim naj bi Izrael napadel poveljniške centre Hamasa, skladišča orožja in izstrelišče, od koder so bile v torek izstreljene rakete proti Izraelu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Rafi so izraelske letalske sile v zadnjih 24 urah izvedle pet napadov in uničile več stanovanjskih stavb. Številne stavbe so bile uničene tudi v kraju Deir El Balah. Tarča izraelskega obstreljevanja pa naj bi bila tudi skupina ljudi, ki se je poskušala evakuirati iz bolnišnice Naser v Han Junisu.

Iz več palestinskih krajev so poročali o smrtnih žrtvah. Skupno pa je bilo v izraelskih napadih v torek ubitih okoli sto Palestincev, več sto pa je bilo ranjenih, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, ki ga nadzira Hamas.

Po podatkih izraelske vojske je bil v spopadih s palestinskimi oboroženimi skupinami na jugu Gaze ubit tudi izraelski vojak, še en pa je bil ranjen.

Tiskovni predstavnik izraelskih sil je v torek potrdil, da je vojska okrepila svojo prisotnost na območju Han Junisa, poroča britanski BBC. "Operaciji na območju smo dodali celotno brigado in dodatne inženirske sile. V oporiščih Hamasa v Han Junisu krepimo sile, da bi uničili Hamas, in to bomo še naprej odločno počeli, kjerkoli bo to potrebno," je dodal.

Območje Gaze je medtem glede na navedbe telekomunikacijskega podjetja Paltel danes znova ostalo brez internetnih in telefonskih povezav. Od začetka spopadov med Izraelom in Hamasom je Gaza večkrat ostala brez internetnih in telefonskih povezav.

11.02 Vodja Hamasa v Egiptu na pogovorih o novi prekinitvi ognja v Gazi

Vodja palestinskega gibanja Hamas Ismail Hanija je danes prispel v Egipt, kjer naj bi se s predstavniki države pogovarjal o morebitni novi prekinitvi ognja v Gazi, potem ko je Izrael pokazal pripravljenost na to. Glede na poročila naj bi izraelski predlog vključeval enotedensko premirje in izpustitev 40 talcev.

Hanija naj bi se v Egiptu, ki je skupaj s Katarjem pripomogel že k izpogajanju o prekinitvi ognja minuli mesec, sestal z vodjo tamkajšnjih obveščevalcev. Tema srečanja naj bi bilo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dogajanje v Gazi, kjer si Hamas glede na navedbe vira blizu pogovorov želi ustavitve izraelskih napadov, in izpustitev novih palestinskih zapornikov.

Konec novembra sta strani, ki se sicer ne pogajata neposredno, že dosegli dogovor o premoru v vojskovanju, ki je prinesel tudi izpustitev 240 palestinskih zapornikov v zameno za 80 talcev, ki jih je Hamas ugrabil med napadom 7. oktobra.

Po vse intenzivnejših pozivih izraelskemu vodstvu, naj zagotovi izpustitev preostalih 129 talcev, je izraelski predsednik Jicak Hercog v torek nakazal možnost, da se Izrael vrne za pogajalsko mizo. Pripravljeni so na pogovore o novem humanitarnem premoru in dostavi dodatne humanitarne pomoči, da bi dosegli izpustitev talcev, je dejal.

V prizadevanjih, da bi dosegli njihovo osvoboditev, je izraelski premier Benjamin Netanjahu, kot je nedavno priznal, na pogovore v Evropo poslal vodjo izraelske obveščevalne agencije Mosad.

Glede na poročanje ameriške spletne strani Axios se je vodja Mosada David Barnea v ponedeljek v Varšavi na pogovorih o tem sestal s katarskim premierjem, šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom al Tanijem, in direktorjem ameriške obveščevalne agencije Cia Williamom Burnsom. Izrael naj bi glede na poročilo ponudil enotedensko ustavitev spopadov v zameno za izpustitev 40 talcev.

Obenem pa naj bi po poročanju ameriškega časnika Wall Street Journal (WSJ) potekali tudi pogovori med političnimi voditelji Hamasa, ki vlada na območju Gaze, in njihovimi palestinskimi tekmeci na Zahodnem bregu o prihodnosti tako Gaze kot Zahodnega brega po vojni.

"Želimo, da se vojna konča," je za časnik dejal Husam Badran, vodja političnega biroja Hamasa s sedežem v Dohi, in dodal, da si želijo vzpostavitve palestinske države v Gazi, na Zahodnem bregu in v Jeruzalemu.

Vojaško krilo Hamasa, ki ga vodi Jahja Sinvar, medtem tovrstnim pogovorom ni naklonjeno in naj bi vztrajalo pri nadaljevanju spopadov z Izraelom, poročanje časnika povzema nemška tiskovna agencija dpa.