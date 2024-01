Konflikt se širi: v Iraku z dronom ubili pripadnika proiranske milice

"Dron je bil usmerjen na logistični sedež Hašeda al Šabija," je dejal iraški uradnik, ki ni želel biti imenovan, in dodal, da sta bila ubita dva pripadnika proiranske koalicije, še sedem ljudi pa je bilo ranjenih. Neimenovani predstavnik Hašeda al Šabija je nato potrdil število žrtev napada in opozoril, da za njim stojijo ZDA.

Tudi iraške oborožene sile so za napad okrivile mednarodno koalicijo pod vodstvom ZDA, je sporočil urad iraškega premierja. Harakat al Nujaba, ena od frakcij znotraj proiranske koalicije, pa je sporočila, da je bil v napadu ubit namestnik poveljnika operacij v Bagdadu Muštak Talib al Saidi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Footage shows the moment of the airstrike that killed 2 commanders in the PMF in Baghdad. #Iraq pic.twitter.com/a7L24rJpUF — Tammuz Intel (@Tammuz_Intel) January 4, 2024

Od začetka vojne med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas postaja v regiji vse bolj napeto, saj se med drugim krepijo tudi napadi proiranskih skupin proti ameriškim silam v Iraku in Siriji. Washington je od sredine oktobra naštel že več kot sto napadov na svoje sile v Iraku in Siriji z raketami in droni.