Eksplozija na pokopališču: Iran znižal število smrtnih žrtev na 84 #video

Iranski mediji so v sredo poročali, da je v napadu umrlo več kot sto ljudi. Minister za zdravje Bahram Einolahi je kmalu za tem število smrtnih žrtev popravil na 95 in pojasnil, da so nekatere žrtve pomotoma zabeležili dvakrat. Število mrtvih so nato danes znova znižale reševalne službe, in sicer na 84, še 284 pa je bilo ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dve eksploziji sta v sredo odjeknili na obletnico Solejmanijevega uboja v bližini njegovega groba v mošeji Saheb al Zaman v Kermanu. Solejmanija so sicer na ukaz bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa pred štirimi leti ubili Američani z zračnim napadom na bagdadskem letališču.

Kdo je odgovoren za napad?

Iranske oblasti so sredin napad označile za terorističnega. Tudi Evropska unija in Združeni narodi so ga obsodili in izrazili solidarnost z Iranci. Tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Matt Miller pa je žrtvam in njihovim bližnjim izrekel sožalje ter zagotovil, da tako ZDA kot Izrael nista odgovorna za smrtonosni eksploziji v Iranu.

Kljub temu je namestnik vodje za politične zadeve pri predsedniku Irana Mohamad Jamšidi prepričan, da sta ZDA in Izrael odgovorna za napad v Iranu. "Washington trdi, da ZDA in Izrael nista imela nobene vloge v terorističnem napadu v iranskem Kermanu. Res? Naj ne bo pomote. Odgovornost za ta zločin nosita ZDA in Izrael," je zapisal na omrežju X.