V napadu v Parizu umrl nemški državljan, dva človeka ranjena

V sobotnem napadu v središču Pariza je po najnovejših podatkih umrl nemški državljan, dva človeka pa sta bila ranjena. Policija je po napadu aretirala 26-letnega francoskega državljana, znanega policiji, ki je mimoidoče napadel z nožem in kladivom, protiteroristično tožilstvo pa je začelo preiskavo.

Kot je povedal francoski notranji minister Gerald Darmanin, se je napad zgodil blizu Eifflovega stolpa v soboto malo pred 21. uro. Napadalec je z nožem do smrti zabodel 24-letnega Nemca, ki je bil na ulici z ženo. Moški je nato napadel še dva človeka in enega od njiju s kladivom udaril v oko, je povedal minister.

V napadih sta bila ranjena francoski državljan, star okoli 60 let, in tujec, o katerem niso izdali podrobnosti. Nihče od njiju ni v smrtni nevarnosti.

Pariško državno tožilstvo je začelo preiskavo umora in poskusa umora v povezavi s terorističnim dejanjem in kriminalno teroristično zaroto.

Ob napadu je vzklikal: "Alah je velik!"

Napadalec, francoski državljan iranskega rodu, oblastem znan po radikalnem islamizmu in duševnih težavah, je po navedbah virov v policiji ob napadu vzklikal: "Alah je velik!"

Foto: Reuters

Policistom, ki so ga ustavili, naj bi dejal, da ne more več gledati, kako umirajo muslimani v Afganistanu in na palestinskih ozemljih, pa tudi, da je jezen zaradi dogajanja v Gazi, za katero je sokriva tudi Francija, je na novinarski konferenci povedal minister Darmanin.

Policijski in varnostni viri so potrdili, da je moški ob sobotnem napadu na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, v katerem je prevzel odgovornost za svoje dejanje. V njem omenja aktualne dogodke, vlado in umore nedolžnih muslimanov.

Zaradi načrtovanja napada aretiran že leta 2016

Napadalca so že leta 2016 aretirali zaradi načrtovanja napada v poslovnem okrožju La Defense zahodno od Pariza. Obsojen je bil na pet let zapora, po štirih letih prestane kazni pa so ga izpustili.

Francijo je v zadnjem desetletju pretreslo več terorističnih napadov, najhujši se je zgodil novembra 2015, ko je umrlo 130 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.