Aretirali domnevna načrtovalca napada na švedski parlament

V nemškem mestu Gera so aretirali dva domnevna islamista, ki naj bi načrtovala napad s strelnim orožjem na švedski parlament, je danes sporočila tiskovna predstavnica tožilstva v Karlsruheju. Navodila glede izvedbe napada naj bi prejela že lani poleti od veje skrajne Islamske države (IS), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Napad naj bi bil odziv na sežiganje Korana na Švedskem in v drugih skandinavskih državah, so dodali pri tožilstvu. Tarča napada naj bi bili policisti in druge osebe. Glede napada naj bi se Afganistanca dogovarjala s predstavniki Islamske države province Korasan (ISIS-K), ki deluje v Afganistanu in Pakistanu. Na spletu naj bi raziskovala še lokalne razmere, večkrat sta neuspešno skušala kupiti tudi orožje.

Eden od osumljencev naj bi se ISIS-K priključil avgusta lani, drugemu pa očitajo podporo skrajni organizaciji. Že pred tem sta v Nemčiji zbrala za okoli dva tisoč evrov prostovoljnih prispevkov za IS.

Na Švedskem in Danskem je bilo lani več protestov, na katerih so sežigali Koran. Zaradi teh primerov sta bili državi tarča zgražanja in protestov v številnih muslimanskih državah.