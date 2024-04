Smrt treh sinov je vodja teroristov sprejel nenavadno mirno #video

Po smrti treh sinov vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanija, ki so jih v sredo ubili v izraelskem zračnem napadu, se je na družbenem omrežju pojavil videoposnetek Hanijevega prvega odziva, ko je izvedel za novico. Vest je sprejel nenavadno mirno, prikimal, pogledal v tla in dejal: "Naj počivajo v miru."

"Vsak, ki verjame, da bo napad na moje sinove prisilil Hamas, da spremeni svoje stališče, se moti," je Hanija dejal po tem, ko je izvedel za smrt svojih treh sinov.

Postali so mučeniki

Videoposnetek prikazuje trenutek, ko je v bolnišnici med obiskom ranjenih Palestincev v Katarju, kjer Hanija živi v izgnanstvu, izvedel za slabo novico. "Potočil ni niti solze," je v komentar zapisal uporabnik omrežja X. Hani se je še zahvalil Alahu za čast, da so sinovi in vnuki postali mučeniki.

"Kri mojih otrok ni dragocenejša od krvi otrok palestinskega ljudstva," je dejal po tem, ko je izvedel za smrt sinov, in poudaril, da Izrael v Gazi izvaja genocid.

Tuji mediji so navajali še, da je medijski urad Hamasa poročal, da so ubili tudi tri njegove vnukinje in vnuka, niso pa razkrili njihovih starosti. Izraelska vojska je kasneje potrdila smrt sinov prvega moža Hamasa, ne pa tudi vnukov. V izjavi so zapisali, da so njene sile ubile tri Hamasove operativce, ki so nameravali v osrednjem delu Gaze izvajati teroristične dejavnosti, je po navedbah STA poročala francoska tiskovna agencija AFP.