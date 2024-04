Biden o izraelskem pristopu v Gazi: Napaka!

"Mislim, da je to, kar počne, napaka. Ne strinjam se z njegovim pristopom," je Biden povedal za televizijo Univision, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za nov prikaz nezadovoljstva Bele hiše nad ravnanjem Izraela v Gazi, ki v nasprotju z odločitvami Meddržavnega sodišča (ICJ) in varnostnega sveta ZN nadaljuje napade v enklavi, kjer prebivalstvo zaradi omejitev dobav humanitarne pomoči vse bolj trpi tudi za posledicami lakote in bolezni.

Načrt za Rafo ostaja

Netanjahu medtem ostaja odločen, da bodo izraelske sile vstopile tudi v Rafo na skrajnem jugu Gaze, kjer je okoli 1,5 milijona ljudi, večinoma notranje razseljenih iz drugih delov uničene enklave. To zavezo je znova ponovil v torek, ko je novim vojakom dejal, da jih pri tem ne bo ustavila nobena sila na svetu.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je še isti dan povedal, da ne vidijo znakov, da Izrael načrtuje skorajšnjo invazijo v Rafi.

Kot je za AFP povedal neimenovani vir, je izraelski razpis za zbiranje ponudb za nakup 40 tisoč šotorov, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, del priprav na evakuacijo prebivalstva pred napadom na Rafo. Da je datum za to vojaško operacijo že določen, je v ponedeljek povedal Netanjahu.

Prekinitve sovražnosti v Gazi ni prinesel niti konec muslimanskega svetega meseca ramadana. Ob ponovnih izraelskih napadih je število ubitih Palestincev v enklavi naraslo na 33.360.

V Gazo po navedbah Izraela prispelo skoraj 470 tovornjakov s pomočjo

V uničeno Gazo je po navedbah Izraela v zadnjih dneh prispelo precej več humanitarne pomoči. V torek naj bi tako pregledali 468 tovornjakov, ki so nato odpeljali v palestinsko enklavo. Agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) v torkovem poročilu sicer ni poročala o povečanih dobavah pomoči.

Izrael trdi, da je količina dobavljene pomoči v preteklem dnevu največja od začetka ofenzive oktobra lani. V zadnjih treh dneh je Gazo doseglo več kot 1200 tovornjakov, poleg tega so v torek nad enklavo odvrgli 300 paketov pomoči v obliki hrane, izraelske podatke navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Predstavnik Palestincev na mejnem prehodu Rafa je v torek potrdil, da je v enklavo prispelo okoli 280 tovornjakov s pomočjo in gorivom. Kot je v torek navedla UNRWA, se količina humanitarne pomoči, ki prihaja v Gazo, ni bistveno spremenila, prav tako se ni izboljšal dostop do severa, kjer vladajo najhujše razmere, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izrael je precej pod pritiskom mednarodne skupnosti, naj okrepi dostavo humanitarne pomoči v blokirano območje ob Sredozemskem morju, kjer že od oktobra bije boj s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

Izraelu se izteka rok

Med drugim danes poteče tudi rok, do katerega mora Izrael vrhovnemu sodišču predložiti ukrepe za okrepitev dostave pomoči v Gazo. Na sodišče so se namreč pritožile nevladne organizacije, ki so oblasti obtožile, da omejujejo dostop pomoči in ne spoštujejo svojih obvez kot okupacijska sila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem ko je Izrael v veliki meri krivil Združene narode, da pomoči v Gazi ne razdeljujejo pravilno, so predstavniki ZN in humanitarnih organizacij obsodili omejitve ter upravne zavore pri vnosu nujno potrebnih zalog. Ob tem opozarjajo na podatke ZN, da je pred vojno v Gazo dnevno vstopilo najmanj 500 tovornjakov s pomočjo in drugimi dobrinami.