Na pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi naj bi dosegli napredek

Na pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi, ki potekajo v Kairu, so pri več spornih točkah dosegli bistven napredek, danes poroča egiptovski medij Al Kahera, ki se sklicuje na visoke vire pri egiptovskih oblasteh.

Glede na poročanje medija sta delegaciji tako Katarja kot Hamasa že zapustili Kairo in naj bi se v dveh dneh vrnili, da bi določili še zadnje pogoje dogovora. Ekipi ZDA in Izraela naj bi egiptovsko prestolnico zapustili v prihodnjih urah, v prihodnjih dveh dneh pa naj bi se še nadaljevali pogovori, navedbe medija povzema francoska tiskovna agencija AFP, piše STA.

Egipt, Katar in ZDA so že v preteklosti posredovali v pogajanjih med stranema, a pogovori niso prinesli napredka od novembra lani. Takrat je en teden veljala edina prekinitev ognja, strani sta si tudi izmenjali določeno število ujetnikov.

Pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas so 7. oktobra vdrli v Izrael, ubili okoli 1.170 ljudi, še 250 pa jih zajeli. Izrael je v odzivu razglasil vojno stanje in s ciljem uničenja Hamasa sprožil ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo ubitih več kot 33 tisoč ljudi, večinoma žensk in otrok.