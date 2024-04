Izraelska vojska v Han Junisu našla truplo talca

Izraelska vojska je danes sporočila, da je v mestu Han Junis na jugu Gaze našla truplo izraelskega talca, ki naj bi ga ubili pripadniki oborožene skupine Islamski džihad. Truplo so že prepeljali v Izrael, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Truplo Elada Kacirja, ki ga je po podatkih obveščevalcev v ujetništvu ubila teroristična organizacija Islamski džihad, je bilo ponoči rešeno iz Han Junisa in vrnjeno na ozemlje Izraela," je sporočila vojska. Dodala je, da še naprej ostaja zavezana reševanju zajetih talcev.

Po navedbah vojske so palestinski borci Kacirja in njegovo mater zajeli 7. oktobra med napadom na kibuc Nir Oz. Mati je bila izpuščena med enotedensko prekinitvijo ognja novembra lani, ko sta si Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas izmenjala ujetnike. Kacirjev oče pa je bil v napadu na kibuc ubit, je dodala vojska.

Hamas je med napadom na Izrael ubil okoli 1170 ljudi in zajel približno 250 talcev. V Gazi jih ostaja še okoli 130, od tega naj bi jih bilo 30 mrtvih.

Izrael je v odgovor sprožil silovito ofenzivo nad Gazo, kjer je bilo po najnovejših podatkih tamkajšnjih palestinskih oblasti doslej ubitih najmanj 33.137 ljudi, ranjenih pa 75.815.