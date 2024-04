Preiskava razkrila: Izraelska vojska napadene humanitarce zamešala s Hamasom

Humanitarni konvoj organizacije WCK je v ponedeljek ob usklajevanju z izraelsko vojsko prispel skladišče v kraju Deir al Balah, kjer je ekipa raztovorila več kot sto ton humanitarne pomoči pripeljane v Gazo po morju. Skladišče so nato zapustila štiri vozila. Eno od njih se je usmerilo proti severu, v njem pa je bilo videti orožje, je sporočila izraelska vojska.

Omenjeno vozilo naj bi se pripeljalo do drugega skladišča za humanitarno pomoč in ni bilo tarča napada, saj je bilo po navedbah vojske preblizu skladišču, poroča britanski BBC.

Preostala tri vozila, v katerih so bili humanitarni delavci, so se medtem pomikala proti jugu. Izraelski vojaki, ki so vozila spremljali z brezpilotnimi letalniki, so enega od humanitarcev zamenjali za oboroženega borca Hamasa. Vojska je namreč po lastnih navedbah torbo, ki jo je imel humanitarni delavec, zamešala za puško.

Izraelci izvedli tri zračne napade v štirih minutah

Izraelski vojaki so nato napadli eno od vozil in opazili ljudi, ki so zbežali v drugo vozilo. Zatem so izvedli še napada na drugo in tretje vozilo. Vojska je tri napade izvedla v roku štirih minut in pri tem ubila vseh sedem humanitarcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je pojasnil Joav Har Even, upokojeni izraelski general, ki vodi preiskavo incidenta, so bili trije zračni napadi v nasprotju s standardnimi operativnimi postopki vojske.

Poudaril je, da je napadu botrovala slaba komunikacija med vojaki, saj je WCK pred tem posredovala vse potrebne informacije glede konvoja. Dodal je, da so bila napadena vozila označena z velikimi logotipi WCK, ki pa jih kamere dronov v temi niso opazile.

Izraelska vojska je zaradi napada na humanitarce odpustila dva višja častnika iz enote, ki je bila vpletena v napad.

WCK je medtem v odzivu na ugotovitve preiskave sporočila, da izraelska vojska ne more verodostojno raziskovati lastnih napak. Ponovno je tudi pozvala k neodvisni preiskavi. Namestnik poljskega zunanjega ministra Andrzej Szejna pa je danes od Izraela zahteval kazensko preiskavo napadov.