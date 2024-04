Ameriški predsednik Joe Biden je v torek v posebnem sporočilu za javnost izrazil ogorčenje zaradi smrti sedmih humanitarnih delavcev organizacije World Central Kitchen, med katerimi je bila tudi Američanka z dvojnim kanadskim državljanstvom. Njihovo smrt je označil za tragedijo in Izrael pozval k hitri preiskavi.

"Preiskava mora biti hitra, mora zagotoviti odgovornost, njeni rezultati pa morajo biti javni," je sporočil Biden, potem ko je Izrael obljubil temeljito preiskavo o tem, zakaj so zračni napadi zadeli vozila humanitarnih delavcev.

Biden je kritiziral Izrael, da ne stori dovolj za zaščito humanitarnih delavcev, ki skušajo dostaviti pomoč prebivalcem Gaze. "Takšni incidenti se enostavno ne smejo dogajati. Izrael ni storil dovolj za zaščito civilistov. ZDA neprenehoma opozarjajo Izrael, naj loči svoje vojaške operacije proti Hamasu od humanitarnih operacij, da se izogne civilnim žrtvam," je sporočil Biden.

Humanitarno pomoč bodo ZDA še naprej dostavljale

Obljubil je, da bodo ZDA še naprej dostavljale humanitarno pomoč Palestincem v Gazi, sam pa bo pritiskal na Izrael, naj pri tem pomaga. "Poleg tega pritiskamo za takojšnje premirje kot del dogovora o izpustitvi talcev, za kar si ta trenutek prizadeva moja ekipa v Kairu," je sporočil Biden.

"Danes sem govoril s prijateljem, ustanoviteljem World Central Kitchen Josejem Andresom, mu izrazil najgloblje sožalje zaradi smrti pogumnih humanitarnih delavcev in zagotovil nadaljnjo podporo pri junaških prizadevanjih njega samega in njegove ekipe za dostavo hrane lačnim po svetu. Naj bog blagoslovi ubite humanitarne delavce in prinese tolažbo svojcem," je sporočil Biden.

V izraelskem napadu v Gazi je bilo v ponedeljek med dostavljanjem hrane ubitih sedem humanitarnih delavcev organizacije World Central Kitchen, ki je posledično začasno prekinila dejavnosti v enklavi. Med ubitimi so bili državljani Avstralije, Poljske, Združenega kraljestva, dvojni državljan ZDA in Kanade ter Palestinec. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je priznal odgovornost Izraela za njihovo smrt, a zatrdil, da je šlo za tragičen incident in nenameren napad.