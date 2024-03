Talci v ujetništvu palestinskih islamskih skrajnežev preživljajo pekel

Palestinski islamistični skrajneži so med terorističnim napadom 7. oktobra lani, v katerem so ubili 1.139 oseb, med njimi 36 otrok, številne ženske pa posilili, zajeli tudi okoli 250 talcev, med katerimi je bilo 30 otrok. Trenutno je v njihovem ujetništvu še vedno okoli 130 oseb. Nekatere so teroristi izpustili, nekateri pa so v rokah islamistov umrli. Zadnji med umrlimi je 34-letnik, za katerega trdijo, da je umrl zaradi pomanjkanja hrane in zdravil, poroča Reuters.

Pretresljivi zločini palestinskih skrajnežev

Preiskovalna skupina Združenih narodov je v začetku marca objavila poročilo, v katerem trdi, da obstajajo prepričljivi dokazi, da so pripadniki Hamasa v napadu na Izrael 7. oktobra lani izvajali spolno nasilje, vključno s skupinskimi posilstvi, in da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da takšno nasilje še vedno izvajajo nad tistimi, ki so še v njihovem ujetništvu.

"Nad talci so izvajali spolno nasilje, vključno s posilstvi, mučenjem ter krutim, nečloveškim in ponižujočim ravnanjem," je zapisano v sporočilu ZN.

Guterres v Egiptu pozval h končanju nočne more v Gazi

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je konec tega tedna pripotoval v Egipt, na sever Sinajskega polotoka ob meji s palestinsko enklavo Gazo, ki je po palestinskem terorističnem napadu tarča izraelskih napadov, s katerimi želijo uničiti Hamas. Ob tem je Guterres sporočil, da ima svet že dovolj te nočne more, ter pozval k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, da bi palestinski enklavi lahko zagotovili več humanitarne pomoči. Govoril je na egiptovski strani mejnega prehoda Rafa na jugu Gaze, kamor se je zatekla večina prebivalstva palestinske enklave.

Dolg konvoj blokiranih tovornjakov s humanitarno pomočjo na egiptovski strani meje z Gazo, kjer ljudje stradajo, je moralna sramota, je opozoril Guterres. Čas je, da se Izrael trdno zaveže neoviranemu dostopu humanitarne pomoči do območja Gaze, je dodal. ZN bodo po njegovih besedah nadaljevali sodelovanje z Egiptom pri usmerjanju toka pomoči v Gazo.

"Palestinci v Gazi – otroci, ženske, moški – še vedno tičijo v tej neskončni nočni mori. Prenašam glasove velike večine sveta, ki je videl dovolj," je povedal.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na srečanju z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom v petek v Tel Avivu nakazal, da namerava kljub pozivom nadaljevati načrte za ofenzivo v Rafi. Poudaril je, da Izrael ne bo mogel premagati palestinskega islamističnega gibanja Hamas, če ne bo vstopil v Rafo in uničil borcev, ki so tam še ostali.