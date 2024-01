Hamasovci posiljujejo ugrabljene Izraelke. Ta oče je zato popolnoma zlomljen.

Eli Albag je eden od sorodnikov zajetih talcev, ki so prišli v London lobirat pri britanski vladi, naj okrepi pritisk na Katar, ki je vpleten v pogovore o izpustitvi talcev in v katerem v razkošju živi vodstvo Hamasa.

Eli Albag je eden od sorodnikov zajetih talcev, ki so prišli v London lobirat pri britanski vladi, naj okrepi pritisk na Katar, ki je vpleten v pogovore o izpustitvi talcev in v katerem v razkošju živi vodstvo Hamasa. Foto: Reuters

Eli Albag, oče 18-letne Liri, ki so jo pripadniki palestinske teroristične organizacije Hamas ugrabili 7. oktobra lani med napadom na Izrael in jo odpeljali v Gazo, se boji, da je njegova hči v ujetništvu žrtev posilstev, ki so jih pripadniki Hamasa sistematično izvajali že med napadom, v katerem so ubili več kot tisoč ljudi.

Albag je za BBC povedal, da je Liri njegova najmlajša hči, da ima rada glasbo in ples ter ima prijatelje po vsem svetu. Zaradi misli o tem, kaj vse bi se lahko dogajalo z njo v ujetništvu, ne more spati in včasih niti govoriti. "Cela družina je zlomljena. Liri ima dve sestri in brata. Od 7. oktobra naprej več ne živimo," je povedal.



Kot so mu povedali izpuščeni talci, je bila njegova hči po 50 dneh ujetništva še živa. Skrivajo jo v tunelu brez hrane, vode, elektrike in svežega zraka. Albag se zaveda, da so bila številna dekleta v ujetništvu tudi posiljena, kar so po pregledu izpuščenih talk potrdili tudi zdravniki.

"Počutim se kot mrtvec"

Ko je Albeg o tem povprašal izpuščene talce, so molčali in pogledali stran, saj mu s svojimi pričevanji niso želeli povzročati dodatne bolečine. Kot je povedal, se zaradi vsega skupaj počuti kot mrtvec in da ga pokonci držijo le še zdravila.

Po poročanju BBC se zaradi posilstev ujetih Izraelk pojavljajo tudi strahovi, da bodo v ujetništvu tako dolgo, da bo po njihovi izpustitvi že prepozno za umetno prekinitev nosečnosti.

Islamistični Hamas še vedno zadržuje več kot 130 talcev. Lani so jih izpustili okoli 100. Albag je eden od sorodnikov zajetih talcev, ki so prišli v London lobirat pri britanski vladi, naj okrepi pritisk na Katar, ki je vpleten v pogovore o izpustitvi talcev in v katerem v razkošju živi vodstvo Hamasa.

Liri Albag so teroristi 7. oktobra odpeljali v Gazo. Kaj se v resnici dogaja z njo, ne ve nihče. Foto: @jewishmcjewface via X

Sorodniki izraelskih talcev protestno vdrli v kneset

Sorodniki izraelskih talcev, ki jih je v napadu 7. oktobra lani zajel Hamas, so včeraj vdrli na sejo finančnega odbora izraelskega parlamenta in od vlade zahtevali, da jim prisluhne. V javnosti se medtem krepi nezadovoljstvo z vlado, ki vztraja z vojno v Gazi. Pred knesetom je tudi včeraj več deset ljudi pozivalo k odstopu vlade, poroča STA.

Sorodniki petnajstih od približno 130 izraelskih talcev, ki jih pripadniki Hamasa še vedno zadržujejo v Gazi, so se pred vdorom v kneset v Jeruzalemu sestali z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, poroča izraelski časnik Haaretz. Premier je poskušal pomiriti razburjene sorodnike talcev, ki so vse bolj kritični do vlade.

Izraelska vlada kljub notranjim nesoglasjem vztraja pri dosedanji politiki nadaljevanja vojne. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes napovedal, da bo zapustil vlado, če bo sprejeta odločitev o prekinitvi ognja v Gazi, poroča Haaretz. "Najprej je treba doseči dokončno zmago, da bomo lahko uničili Hamas in pripeljali vse talce nazaj domov. Druge možnosti ni," je dejal.

Finančni minister Bezalel Smotrič je prav tako menil, da je edini način za vrnitev talcev zmaga v vojni, poroča Haaretz. "Kljub pritiskom ZDA in drugih moramo pogumno nadaljevati, še povečati intenzivnost vojne ter z vsemi sredstvi pritisniti na Hamas in njihove podpornike v Gazi," je dejal.