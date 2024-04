Zasedanje so sklicale Alžirija, Slovenija, Gvajana in Švica po tem, ko so v izraelskem napadu v začetku tedna umrli humanitarni delavci organizacije World Central Kitchen.

Predstavniki ZN so člane Varnostnega sveta najprej seznanili s celovitim položajem glede vpliva oboroženih spopadov na lakoto po svetu.

To je sprožilo kritike alžirskega veleposlanika na račun posebne predstavnice generalnega sekretarja ZN za otroke v oboroženih spopadih Virginie Gamba, ki ni omenila trpljenja otrok v Gazi, ampak je govorila o drugih kriznih žariščih, kot sta Jemen in Afganistan.

Žbogar: Zamislite si, da bi se sestajali v Gazi

Večina govornikov je dala poudarek Gazi. Žbogar je kolege v Varnostnem svetu pozval, naj si zamislijo, kako bi bilo, če bi se sestajali v Gazi, kjer mesec dni ne bi dobili hrane in bi skupaj z lastnimi otroki čakali na nujno humanitarno pomoč.

"Morda bi morali imeti sestanek v Gazi. Ampak imamo ga v Varnostnem svetu, kjer se zavedamo, da lahko grozečo lakoto preprečimo," je dejal Žbogar. Zatrdil je, da lahko lakoto, ki se uporablja kot orožje, ustavi le takojšnje premirje.

Lakoto lahko prepreči tudi neovirana dostava humanitarne pomoči in obnova zdravstvenih in drugih storitev, je še dejal. Izrael pa je pozval, naj spoštuje odločitev Meddržavnega sodišča o zaščiti civilistov Gaze ter resolucije Varnostnega sveta. Ob tem je poudaril, da so odločitve sodišča in resolucije zavezujoče.

Življenje izgubilo že 224 humanitarnih delavcev

Pomoč dostavljajo humanitarni delavci, je dejal Žbogar in jih označil za najboljše ljudi, kar jih lahko ponudi človeštvo. "Žrtvujejo svojo varnost in življenje, da rešijo druge," je dejal. Poudaril je, da jim je treba zagotoviti varnost in svobodo gibanja.

Po njegovih besedah je bilo v Gazi od 7. oktobra lani ubitih že 224 humanitarnih delavcev. "Spopad v Gazi je grožnja mednarodnemu miru in varnosti in Varnostni svet bi jo moral ustaviti," je dejal.

Večina članov Varnostnega sveta je med razpravo izražala zaskrbljenost zaradi vztrajnega zanikanja humanitarne pomoči, še posebej otrokom in opisovala razmere v Gazi, Sudanu, Afganistanu, Ukrajini, Haitiju, Jemnu in Mjanmaru. Številni so tudi počastili delavce World Central Kitchen in zahtevali konec spopadov v Gazi.

Ameriška predstavnica je med drugim poudarila, da je v Gazi nujna humanitarna pomoč, brez katere bo izbruhnilo stradanje, ruski predstavnik pa je med drugim izpostavil, da noben otrok v Gazi nima dostopa do izobraževanja.