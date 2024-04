Ameriški predsednik Joe Biden je danes v telefonskem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem poudaril, da so napadi na humanitarne delavce nesprejemljivi, kot je nesprejemljiv tudi splošni humanitarni položaj v Gazi, je sporočila Bela hiša. Izrael je pozval h konkretnim ukrepom glede zaščite civilistov in humanitarnih delavcev.

"Predsednik Biden je dal jasno vedeti, da mora Izrael naznaniti in izvesti vrsto določenih, konkretnih in preverljivih ukrepov glede preprečevanja škode civilnemu prebivalstvu, humanitarnega trpljenja in varnosti humanitarnih delavcev. Dal je jasno vedeti, da bo ameriška politika do Gaze odvisna od naše ocene izraelskega ukrepanja pri teh korakih," je sporočila Bela hiša.

Biden je glede na sporočilo še poudaril, da je takojšnja prekinitev ognja nujna za stabilizacijo in izboljšanje humanitarnega položaja in zaščito nedolžnih civilistov. Izraelskega premierja je pozval, naj pooblasti svoje pogajalce, da brez odlašanja dokončajo dogovor o vrnitvi talcev.

Voditelja sta govorila tudi o javnih iranskih grožnjah Izraelu, pri čemer ima Izrael trdno podporo ZDA, je še sporočila Bela hiša.

Na dan napada Bidnova vlada Izraelu odobrila novo pošiljko orožja

Biden se doma sooča z vse večjim pritiskom javnosti, naj pritisne na Izrael za takojšnje premirje v Gazi. Pritiski so se okrepili po nedavnem zračnem napadu na humanitarne delavce organizacije World Central Kitchen, ki je zahteval sedem žrtev.

Ob tem ameriški mediji poročajo, da je Bidnova vlada ravno na dan napada odobrila novo pošiljko orožja Izraelu.

Ustanovitelj World Central Kitchen Jose Andres je danes dejal, da je bil napad na njegove delavce nameren, saj je bila izraelska vojska obveščena o njihovem gibanju.