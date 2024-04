Izrael posodobil predlog o prekinitvi ognja v Gazi

Izraelski pogajalci so skupaj s posredniki v Kairu posodobili predlog o prekinitvi ognja v Gazi in izmenjavi ujetnikov s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, je danes sporočil urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Posodobljen predlog bo zdaj moral proučiti še Hamas, poroča katarska televizija Al Jazeera.

"V okviru pogovorov so pogajalci ob koristnem posredovanju Egipta oblikovali posodobljen predlog o prekinitvi ognja," je sporočil urad Netanjahuja, pri čemer vsebine predloga ni predstavil. Poudaril je le pričakovanje Izraela, da bodo posredniki pritisnili na Hamas, naj predlog sprejme.

Po navedbah izraelskega radia Kan naj bi šef izraelske obveščevalne službe Mosad David Barnea, ki vodi izraelsko pogajalsko skupino, odobril nekatere zahteve Hamasa po vračanju notranje razseljenih oseb na sever Gaze, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Katar, Egipt in ZDA si že več tednov prizadevajo doseči novo prekinitev ognja in izmenjavo ujetnikov med Izraelom in Hamasom. Zadnji je sicer pred najnovejšim krogom pogovorov vztrajal pri svojih glavnih zahtevah, vključno s popolnim umikom izraelskih sil iz Gaze in trajno prekinitvijo ognja. Izrael je te zahteve že zavrnil.