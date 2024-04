Število žrtev izraelskih napadov v Damasku naraslo na 11

Observatorij s sedežem v Londonu je sporočil, da so izraelske rakete uničile prizidek iranskega veleposlaništva, med žrtvami napada pa so osem Irancev, dva Sirca in Libanonec. "Vsi so bili borci, nihče od njih ni civilist," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vodja organizacije z mrežo virov v Siriji Rami Abdel Rahman. Sprva je observatorij sporočil, da je bilo v napadih ubitih osem ljudi.

Sirske in iranske oblasti so sporočile, da je bil v zračnih napadih uničen prizidek iranskega veleposlaništva v Damasku, kjer opravljajo konzularno dejavnost. Po njihovih navedbah je bilo v napadih ubitih sedem pripadnikov iranske revolucionarne garde, med njimi vodja sil Al Kuds v Libanonu in Siriji, general Mohamed Reza Zahedi, in general Mohamed Hadi Rahimi. Iranska nacionalna garda je potrdila, da je bilo v napadu ubitih sedem njenih članov pa tudi smrt obeh generalov.

Al Kuds je ena od petih vej iranske nacionalne garde in deluje v tujini.

Iran obljublja oster odgovor

Izrael je sporočil, da napadov ne bo komentiral, Iran pa je obljubil oster odgovor, kar je po poročanju AFP okrepilo bojazni pred krepitvijo napetosti med Izraelom in Iranom, ki jih je sprožila vojna na območju Gaze.

Iranski zunanji minister Hosein Amir Abdolahian je v odziv na napade danes poklical na pogovor vodjo misije švicarskega veleposlaništva, ki namesto ameriškega diplomatskega predstavništva v Teheranu deluje kot predstavnik za ZDA. Zunanji minister je po poročanju iranske tiskovne agencije Irna dejal, da morajo ZDA kot glavna podpornica Izraela prevzeti odgovornost.

Tudi libanonsko proiransko gibanje Hezbolah je danes opozorilo, da bo Izrael plačal za smrt visokih predstavnikov iranske revolucionarne garde. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, ta zločin ne bo ostal brez kazni in maščevanja, poroča AFP.

To so bili peti napadi v osmih dneh v Siriji, kjer predsednik Bašar al Asad velja za podpornika Irana.

Vrstijo se obsodbe napada

Sirski obrambni minister Faisal Mekdad je obsodil napad, v katerem je po njegovih besedah umrlo več nedolžnih ljudi. Iranski zunanji minister Abdolahian pa je v telefonskem pogovoru z Mekdadom med drugim poudaril potrebo po resnem odzivu mednarodne skupnosti na tovrstne napade.

Napad je v ponedeljek ostro obsodilo tudi rusko zunanje ministrstvo.

V središču iranske prestolnice se je po napadih po navedbah očividcev zbralo več sto privržencev vlade in zahtevalo maščevanje za smrt generalov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izrael je od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011 izvedel več sto zračnih napadov na območje, kjer pa skuša predvsem onemogočiti dobavo orožja za Hezbolah. Število napadov se je okrepilo po začetku vojne s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas na območju Gaze 7. oktobra lani. Med drugim je bilo v napadu na provinco Alep v petek ubitih več kot 50 ljudi, med njimi večinoma pripadnikov sirske vojske in pripadnikov libanonskega gibanja Hezbolah.