Observatorij s sedežem v Londonu je sporočil, da so izraelske rakete uničile stavbo ob iranskemu veleposlaništvu, pri tem pa je umrlo osem ljudi. Med ubitimi so vodja sil Al Kuds v Libanonu in Siriji, dva iranska svetovalca in pet članov iranske revolucionarne garde (IRCG).

Tudi iranski mediji so poročali, da je bila v napadu popolnoma uničena stavba tik ob veleposlaništvu. Veleposlanik in njegova družina pa niso bili ranjeni. So pa dodali, da je bil v napadu ubit general enote IRGC Al Kuds Mohamad Reza Zahedi. Odgovornost za napad so pripisali Izraelu.

Smrt poveljnika Zahedija na omrežju X navaja tudi portal Israel War Room.

Senior IRGC commander Mohammad Reza Zahedi was eliminated in an alleged Israeli strike in Damascus.

Zahedi previously commanded the IRGC Air Force and the Imam Hussein Brigade. He was the top IRGC official for operations in Lebanon and Syria and was sanctioned by the US, Canada,… pic.twitter.com/mdx4fhIi0S — Israel War Room (@IsraelWarRoom) April 1, 2024

Al Kuds je ena od petih vej IRGC in deluje v tujini.

To je bil peti napad v osmih dneh v Siriji, kjer predsednik Bašar al Asad velja za podpornika Irana.

Sirski obrambni minister Faisal Mekdad je obsodil napad, v katerem je po njegovih besedah umrlo več nedolžnih ljudi.

Izrael je od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011 izvedel več sto zračnih napadov na območje, kjer pa skuša predvsem onemogočiti dobavo orožja za Hezbolah.

The IDF just leveled a mid-rise building that sits less than 10 feet between two foreign embassies in central #Damascus. pic.twitter.com/3nUttG7BT8 — The Intel Crab (@IntelCrab) April 1, 2024

Število napadov se je okrepilo po začetku vojne s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas na območju Gaze 7. oktobra lani. Med drugim je bilo v napadu na provinco Alep v petek ubitih več kot 50 ljudi, med njimi večinoma pripadniki sirske vojske in pripadniki libanonskega gibanja Hezbolah.