Vedno večji strah pred Iranom: "Stvari bi lahko ušle izpod nadzora"

Med ameriškimi in evropskimi diplomati se krepi strah, da se v Iranu v senci konflikta med Izraelci in Palestinci krepijo frakcije, ki podpirajo nadaljevanje razvoja jedrskega orožja. Iranski predsednik Ebrahim Raisi sicer trdi, da gre za jedrski program, ki ga razvijajo zgolj v civilne namene, a na nedavnem vrhu Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) so zahodni diplomati opozorili na nevarnost, ki jo predstavlja nesodelovanje Irana z agencijo.

Da Iran pospešeno razvija jedrsko orožje, so prejšnji teden opozorile tudi izraelske oblasti.

Direktor agencije priznal, da nimajo vseh informacij

Direktor IAEA Rafael Grossi je celo priznal, da njihovi inšpektorji nimajo vseh informacij o proizvodnji in zalogah centrifug, rotorjev, težke vode in koncentraciji uranove rude v Iranu. Da bi zadeva lahko ušla izpod nadzora, je opozoril celo ruski predstavnik v IAEA Mihail Uljanov, a je pri tem krivdo za to pripisal ameriškemu odstopu od jedrskega sporazuma, poroča Guardian.

Jedrski sporazum med Iranom in svetovnimi silami na čelu z ZDA iz leta 2015 predvideva omejitev proizvodnje jedrskih snovi v zameno za ukinitev sankcij. Bivši predsednik ZDA Donald Trump je leta 2018 enostransko odstopil od sporazuma in obnovil sankcije, Iran pa je, kot piše STA, spet povečeval proizvodnjo visoko oplemenitenega urana.

Sedanji predsednik ZDA Joe Biden bi ZDA rad vrnil k sporazumu, vendar to pogojuje s tem, da Iran odpravi vse ukrepe, ki jih je uvedel po Trumpovem odstopu od sporazuma. Iran pa najprej zahteva odpravo Trumpovih sankcij.

Zaradi plesa na ulici pridržali dve dekleti

Poleg jedrskega programa, ki predstavlja grožnjo predvsem bližnjemu Izraelu, iranske islamistične oblasti izvajajo tudi množično kršenje človekovih pravic nad lastnim prebivalstvom.

Iranska policija je tako v Teheranu pridržala dve mladi ženski, potem ko se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek njunega plesa na ulici. Dekleti sta plesno predstavo izvedli ob mednarodnem dnevu žena in praznovanju perzijskega novega leta. Kakšna kazen jima grozi, še ni znano, poroča STA.

Lani usmrtili 834 ljudi

V Iranu so lani usmrtili 834 ljudi, kar je največ od leta 2015 in 43 odstotkov več kot leto pred tem, sta v skupnem poročilu navedli organizaciji za človekove pravice s sedežema v Franciji in na Norveškem. Iranski režim obtožujeta, da z grožnjo smrtne kazni v družbi vzbuja strah in tako podaljšuje svojo vladavino.