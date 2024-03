Zgražanje v svetu: fotografija paradiranja Hamasovcev s pohabljeno Shani prejela najvišjo nagrado

V svetu odmeva novica o sporni fotografiji, za katero je fotograf agencije Associated Press (AP) prejel najvišjo nagrado. V objektiv je ujel teroriste Hamasa, ki na tovornjaku prevažajo napol golo in pohabljeno truplo 22-letne Shani Louk. Nemško-izraelsko državljanko so ugrabili, zlorabili in ubili 7. oktobra lani med terorističnim napadom na glasbeni festival Supernova v Izraelu.

Novica o nagradi ameriškega novinarskega inštituta Donalda W. Reynoldsa fotografu Aliju Mahmoudu je na spletu sprožila val ogorčenja in zgražanja, saj je fotograf spremljal teroriste, ki so na festivalu pobili 364 ljudi. "Spomina nanjo ne bi smeli častiti na tak način," je zapisal nek uporabnik omrežja X.

1/3 POY account on Instagram:

I am DISGUSTED. SHOCKED and ENRAGED that this AP image - of a murdered Shani Louk from October 7th was given picture of the year!!. You don't even say her name?? pic.twitter.com/pKoXKxjCXw — Rat Bastard (@RRespawned) March 27, 2024

"Fotograf AP je zmagal za fotografijo teroristov, ki prevažajo truplo Shani Louk. Ime ji je bilo Shani Louk. Bila je posiljena, umorjena, njeno telo oskrunjeno. In ta fotograf je bil tisti dan priča ali udeležen v barbarstvu. In zdaj je prejel nagrado. Moje srce znova razpada zaradi njene družine," je zapisala ena od uporabnic X.

AP photographer co-wins for photo of terrorists taking Shani Louk's corpse into Gaza https://t.co/QXy0Knqqk8 Her name was Shani Louk. She was raped, murdered, & her body defiled. And this photographer witnessed or partook in the barbarism that day. And now gets an award. My… — Irene Rabinowitz 🇮🇱 (@irenerabinowitz) March 28, 2024

Fotografija prikazuje truplo napol gole 22-letnice, ki jo teroristi Hamasa prevažajo na tovornjaku. Gre za eno od 20 fotografij, ki so jih posneli fotografi agencije AP, da bi dokumentirali vojno med Izraelom in Hamasom.

In the largest photojournalism competition, RJI awards 'Picture of the Year' to AP and Ali Mahmud for a photo of Shani Louk's mutilated body, bypassing her family's desire for a memory of her in happiness, not horror, and failing to name her or condemn the act. pic.twitter.com/Iq884dVVSr — ARISE (@ARISEforIsrael) March 28, 2024

Zgodba Shani Louk je hitro po terorističnem napadu Hamasovih teroristov, ko so 7. oktobra lani vdrli na prizorišče glasbenega festivala in začeli pobijati obiskovalce, postala odmevna. Kmalu zatem je družbena omrežja preplavil videoposnetek Shani v tovornjaku Hamasovcev, z obrazom navzdol in pohabljenim telesom.

Foto: shanukkk/Instagram

Takrat še ni bilo povsem jasno, ali gre dejansko za 22-letno nemško-izraelsko državljanko. Štirinajst dni kasneje je izraelska vojska sporočila, da so našli ostanke njenega trupla in jih identificirala, novico pa sta kasneje potrdili tudi Shanina mati in sestra.

Grozljiva slika Mahmouda, kot jo opisujejo tuji mediji, je bila prva fotografija v naboru fotografij z naslovom: "Palestinski borci med vožnjo nazaj na območje Gaze s truplom Shani Louk, nemško-izraelske dvojne državljanke. Mejni napad na Izrael, sobota, 7. oktober 2023."

Foto: shanukkk/Instagram

Na spletu so se usuli zgroženi komentarji:

I'm actually sick.@AP you and your "associated freelancer" can literally go to hell



This is the Shani Louk the world should remember https://t.co/e1sut6o8vl pic.twitter.com/4ALQaYRThx — Iddough 🇮🇱 (@kiddo_317) March 29, 2024

AP wins award for photo of half-naked, murdered Jewish woman Shani Louk taken by Hamas-affiliated "photojournalist" on Oct. 7https://t.co/ONoEON2pxshttps://t.co/ONoEON2pxs — The Post Millennial (@TPostMillennial) March 28, 2024

Hamas, Misogyny and Murder Most Foul



A group of heavily armed men paraded the body of a young Israeli woman, Shani Louk, who was kidnapped in Israel before being raped, sexually abused and brutally murdered by Hamas 'freedom fighters'. pic.twitter.com/Ck0dhJWpFY — Mark Irvine (@Mark1957) March 29, 2024