Izraelska vojska je po dveh tednih napadov na bolnišnico Al Šifa in njeno okolico v Gazi zapustila kompleks. Fotografi in snemalci, ki so se lahko prvič približno varno približali kompleksu, so posneli pretresljive prizore razdejanja in človeške stiske.

Ministrstvo za zdravje v Gazi je sporočilo, da so na območju bolnišniškega kompleksa odkrili več deset trupel, poročajo tuje tiskovne agencije.

Množično grobišče pred bolnišnico. Foto: Gulliverimage

V času umika izraelskih sil je bilo po navedbah palestinskih oblasti in očividcev območje tarča zračnih napadov in obstreljevanja, s čimer so želeli zagotoviti kritje za umik sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Razdejanje po obstreljevenju je nepredstavljivo. Foto: Guliverimage

Palestinsko ministrstvo je sporočilo, da so izraelske sile v celoti uničile območje in da bolnišnica ne more več nuditi oskrbe. "Obseg uničenja v kompleksu in okoliških stavbah je zelo velik," so sporočili.

Bolnišnica Al Šifa v Gazi po izraelskih napadih. Foto: Guliverimage

Bolnišnica Al Šifa sredi novembra lani. Foto: Reuters

Zdravnik je za dopisnika AFP potrdil, da so odkrili več kot 20 trupel in da so nekatera povozila vozila, ki so se umikala iz kompleksa.

Hamas je medtem po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil, da so odkrili okoli 300 trupel.

Foto: Gulliverimage Izraelska vojska je sicer sporočila, da so v zadnji operaciji v Al Šifi ubili najmanj 200 borcev. Vojska je tudi objavila posnetke, na katerih se po njihovih navedbah vidi orožje in denar, ki so ga zasegli v bolnišnici in je bil last palestinskega islamističnega gibanja Hamas in skupine Islamski džihad. Hamas je sicer večkrat zavrnil očitke, da deluje iz Al Šife in drugih bolnišnic.

🔴Operational update from inside the Shifa Hospital:



Weapons including AK-47s, grenades, explosives, mortars and magazines were located in the hospital's MRI complex, maternity ward and on its roof. pic.twitter.com/fHYqxv38vB — Israel Defense Forces (@IDF) March 25, 2024

Medtem v Gazi še naprej narašča število smrtnih žrtev izraelske vojne, ki se je začela po napadu Hamasa na Izrael pred pol leta. V zadnjem dnevu je umrlo še 60 ljudi, po podatkih ministrstva za zdravje pa je doslej umrlo najmanj 32.782 ljudi, več kot 75.000 jih je ranjenih.