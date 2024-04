Adam Tooze je na svojem računu na spletni platformi za objavo besedil Substack zapisal, da so od 90. let preteklega stoletja nemške ladjedelnice glavni dobavitelj za izraelsko podmorniško floto. Te podmornice so ključne za regionalno varnost Izraela.

Izraelske podmornice v globinah morja

Izraelske sodobne, visokotehnološke in več milijard evrov drage podmornice nemške izdelave se skrivajo v globinah Sredozemlja ali ob Perzijskem zalivu in judovski državi zagotavljajo t. i. strateško globino.

Vsaka izraelska podmornica je oborožena z manevrirnimi izstrelki z bojnimi glavami. Te bojne glave imajo morda uničevalno silo, ki je 14-krat večja od uničevalne sile ameriške atomske bombe, ki je avgusta 1945 uničila Hirošimo.

Izraelske podmornice bi lahko izvedle povračilni jedrski udarec

Podmornice, ki jih je dobavila Nemčija, poleg izraelskih jedrskih bojnih glav, ki jih je mogoče izstreliti z letal, in raket zemlja-zemlja Jeriho sestavljajo t. i. jedrsko triado. Bojne glave na podmornicah so verjetno manjše in imajo manjši doseg, a zagotavljajo t. i. povračilni udarec.

Britanski zgodovinar Adam Tooze je prepričan, da Nemčijo in Izrael povezuje tesno vojaško sodelovanje, ki je protiutež zavezništvu med Rusijo in Iranom. Foto: Guliverimage

Če bi na primer Iran z nepričakovanim napadom uničil izraelski jedrski arzenal v zraku in na kopnem, bi se moral spopasti s peklenskim povračilnim napadom z izraelskih podmornic.

Izrael bo Nemčiji prodal sodoben protiraketni sistem

Vse skupaj naj bi imel Izrael morda 90 jedrskih bojnih glav in je vsaj enkrat v Indijskem oceanu z ameriškim sodelovanjem preizkusil manevrirni izstrelek Popeye, ki ga je mogoče izstreljevati s podmornice in ki lahko nosi jedrsko bojno glavo, piše Tooze.

Na drugi strani pa bo Izrael Nemčiji z dovoljenjem ZDA dobavil obrambni protiraketni sistem Arrow 3, s katerim je mogoče uničevati rakete oziroma cilje v zraku, oddaljene več kot sto kilometrov. Arrow 3 bo ključni del skupnega sistema evropskega protiraketnega sistema, ki ga je Nemčija začela izvajati oktobra 2022.

Zajezitev radikalnega islama ter nasprotovanje Rusiji in Iranu

Kot še piše Tooze, si v varnostnem smislu Nemčija in Izrael delita interes za zajezitev radikalnega islama, ne glede na to, ali je ta sunitske ali šiitske vrste, in to tako doma kot v tujini. Obenem pa je naveza med Nemčijo in Izraelom protipol naveze med Rusijo in Iranom.