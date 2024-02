Bo Nemčija razvila lastno jedrsko orožje?

Strah pred napadalno Rusijo in strah pred umikom ZDA iz Nata v primeru zmage Donalda Trumpa na novembrskih predsedniških volitvah poraja zamisli o lastnem evropskem jedrskem dežniku. Eden od zagovornikov razvoja evropskega jedrskega orožja je tudi Sigmar Gabriel.

Kaj storiti po koncu ameriške jedrske zaščite?

"Nikoli si nisem mislil, da bom moral razmišljati o tem. Toda Evropa potrebuje verodostojno odvračilno sredstvo. To vključuje tudi skupno jedrsko komponento," je zapisal Gabriel v gostujočem članku za nemški tednik Stern.

"Ameriška zaščita se bo v doglednem času končala, razprava o tem, od kod naj pride zamenjava, se mora začeti zdaj," je nadaljeval nekdanji vodja SPD in dodal: "Če mi ne bomo odgovorili na to vprašanje, bodo drugi. Na primer Turčija. To pa ne more biti naš interes."

Bo Nemčija prevzela pobudo?

Politik SPD je nemško vlado pozval, naj prevzame pobudo. Nemčija kot največje evropsko gospodarstvo mora spodbuditi to razpravo in se nehati ukvarjati samo s sabo. Zagovarja veliko strateško ofenzivo Nemčije in Francije, idealno tudi skupaj z Britanci, da bi povečali varnost Evrope.

Podobno kot Gabriel razmišlja njegova strankarska kolegica Katarina Barley, ki bo na letošnjih evropskih volitvah glavna kandidatka SPD. Za nemški medij Tagesspiegel je dejala, da se zaradi Trumpovih izjav ni več mogoče zanesti na ameriško jedrsko zaščito. Pri gradnji evropske vojske bi se po njenih besedah postavilo tudi vprašanje razvoja jedrskega orožja.

Nasprotniki in zagovorniki evropske jedrske bombe

Veliko nemških politikov pa se ne strinja z Barleyjevo in Gabrielom. Proti evropskemu jedrskemu orožju so na primer v Levici, zadržani so tudi v CDU. Proti jedrskemu orožju so tudi številni v SPD, med drugim tudi obrambni minister Boris Pistorius.

Obstajajo pa tudi podporniki. Glavni kandidat CSU na evropskih volitvah Manfred Weber je za Bild dejal: "Evropa mora postati tako vojaško močna, da se ne bo nihče hotel zaplesti v spopad z nami. To pomeni, da potrebujemo odvračanje. Odvračanje pa vključuje jedrsko orožje."