Biden opozoril pred nevarnostjo jedrskega uničenja sveta #vŽivo

Ameriški predsednik Joe Biden meni, da je Putinova grožnja resna, saj njegova vojska v Ukrajini ne dosega rezultatov. Zaradi tega se je zatekel h grožnjam in svet je danes tako blizu nevarnosti jedrskega uničenja, kot ni bil že od leta 1962, ko je Sovjetska zveza pošiljala jedrske bombe na Kubo.

Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek v New Yorku dejal, da svet vse od leta 1962 v času Kubanske krize še ni bil tako blizu tveganja za jedrsko uničenje, kot je sedaj, ko ruski državni vrh po porazih na bojiščih v Ukrajini govori o možnosti uporabe taktičnega jedrskega orožja.

Za ruskega predsednika Vladimirja Putina je Joe Biden dejal, da ga še kar dobro pozna in ve, da se ne šali, ko govori o uporabi taktičnega jedrskega orožja, ali pa biološkega oziroma kemičnega orožja.

"Mislim, da ne moreš uporabiti taktičnega jedrskega orožja, ne da bi prišlo do konca sveta," je dejal Biden in dodal, da se šele sedaj zaveda, koliko škode je ameriški zunanji politiki naredila prejšnja vlada Donalda Trumpa.

Ameriški predsednik pa priznava, da trenutno ne vidi, kako se bo Putin izvlekel iz luknje, ki jo je sam izkopal. "Kako bo našel izhod? Kako se bo spravil iz tega položaja, ne da bi izgubil ugled in moč v Rusiji," je vprašal predsednik ZDA.

Biden je v New Yorku obiskal prireditev za zbiranje denarja za kampanje demokratskih senatorjev pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Dogodek je gostil bogati vlagatelj z Wall Streeta James Murdoch, sicer sin Ruperta Murdocha, lastnika televizije Fox News in več drugih medijev.

7.15 Novi napadi z droni na Zaporožje

Guverner regije Zaporožje Oleksandr Staruh je zgodaj zjutraj poročal, da so ruske sile napadle Zaporožje z brezpilotnimi letali Shahed-136. Po besedah Staruha je bila po napadu poškodovana infrastruktura v dveh okrožjih Zaporožja, ena oseba pa je bila ranjena.

7.08 Ruska vojska izstrelila več kot 150 raket

Ruska vojska je na provinco Sumi in okolico izstrelila več kot 150 raket. Guverner te province Dmitro Zhivitskyi je sporočil, da so Rusi obstreljevali mesta Junakivka, Seredina-Buda, Esman, Krasnopilija, Miropilija, Bilopilija in Velika Pisarivka.

6.55 Zelenski: Ukrajinske sile napredujejo v Hersonu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči potrdil, da so ukrajinske sile ponovno zavzele več kot 500 kvadratnih kilometrov ozemlja v regiji Herson.

Pojasnil je, da se te ozemeljske pridobitve nanašajo na obdobje od 1. oktobra dalje in veljajo le za južno regijo Herson. Pred tem je sicer Ukrajina sporočila, da je osvobojenih 400 kvadratnih kilometrov ozemlja v Hersonu, a se je ta številka po besedah ​​Zelenskega še povečala. Dodatne uspehe je ukrajinska vojska nanizala tudi na vzhodu regije Herson.

Zelenski je pred tem na prvem srečanju Evropske politične skupnosti (EPS) v Pragi evropske voditelje pozval k vojaški pomoči Ukrajini v boju proti ruski agresiji, da bi s tem zaščitili tudi Evropo. V svojem govoru je Rusijo označil za "najbolj protievropsko državo" in pozval k nadaljnji zaostritvi sankcij.