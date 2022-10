"Putinov pravi vojaški cilj ni Ukrajina, ampak Nemčija"

"Vojskovodji Putinu ne gre za Donbas, gre mu za obnovo ruske moči ob hkratni oslabitvi Zahodne Evrope. In če želiš oslabiti Evropo, moraš najprej izklopiti ekonomsko elektrarno EU: Nemčijo." Tako je v svojem nedavnem komentarju za nemški tednik Focus zapisal nemški novinar Gabor Steingart.

Putin izvaja cilj, ki ga ni javno napovedal?

Steingart piše, da ruski predsednik Vladimir Putin sicer ni nikoli javno napovedal, da želi z vojno oslabiti Zahodno Evropo oziroma Nemčijo, je pa ta cilj postal zdaj več kot očiten.

Prepričan je tudi, da Putin proti Nemčiji vodi vojno na petih, med seboj ločenih frontnih odsekih, tako da bo vojaški sovražnik Rusije, to je Nemčija, v vsakem primeru imela izgube.

Prva Putinova fronta proti Nemčiji

Prvi frontni odsek naj bi bil Putinovo namerno preizkušanje nemške pripravljenosti na vojno. Torej da z vojno v Ukrajini načrtno izziva Nemčijo, ki po letu 1945 prisega na nenasilje in antimilitarizem.

Druga Putinova fronta proti Nemčiji

Drugi frontni odsek je po Steingartu Putinova namera, da Nemčijo prikrajša za poceni energijo, s katero je desetletja napajala svoje izvozno usmerjeno gospodarstvo. S tem je Putin Nemčijo potisnil v recesijo. "Nenehna rast cen energentov je kot mina, ki bo to zimo raznesla mnoga podjetja," črnogledo napoveduje nemški novinar.

Tretja Putinova fronta proti Nemčiji

Tretji frontni odsek je Putinov načrt, da Nemčijo pahne v dolžniško krizo. "Kjer je bil prej naš državni proračun, je zdaj globok krater. Putin je z bombardiranjem izničil najpomembnejšo stvar, ki je to državo (Nemčijo, op. p.) razlikovala od številnih njenih sosed, in sicer zdravo finančno stanje," piše Steingart.

Nemčija je v preteklih letih postala zelo energetsko odvisna od Putinove Rusije, zaradi česar zdaj trepeta pred recesijo in propadi podjetij. Foto: Guliverimage

"Z zunajproračunskimi finančnimi obveznostmi, ki so nastale po napadu na Ukrajino, skuša vlada pred nami prikriti, da smo v ogromnih dolgovih. Dejstvo, da mora koalicija po tem, ko je porabila 100 milijard za ponovno oborožitev, zdaj porabiti še 200 milijard za podporo gospodarstvu, kaže na razsežnost škode, ki nam je bila povzročena." Teh 200 milijard evrov je po Steingartovem mnenju v bistvu vojna obveznica.

Četrta Putinova fronta proti Nemčiji

Četrtni frontni odsek, na katerem Putin udriha po Nemčiji, naj bi bilo njegovo povezovanje s Kitajsko, najpomembnejšo nemško azijsko trgovinsko partnerico. Steingart je prepričan, da bo prav na tem "frontnem odseku" Nemčiji, če že ne bo prej omagala, na koncu zmanjkalo "gospodarske ognjene moči".

Čeprav je jasno, da Kitajska pomaga Rusiji z večjim uvozom ruske nafte in plina ter ji je priskočila na pomoč tudi pri mednarodnem plačilnem prometu in pri težavah zaradi prekinjenih dobavnih verig in prenehanju tehnološkega sodelovanja z Zahodom, se Nemčija ne more odzvati. "Odvisnost nemške avtomobilske industrije, kemičnih podjetij ter strojništva in obratov od Kitajske je namreč prevelika. Putinova kitajska pozavarovalnica deluje."

Peta Putinova fronta proti Nemčiji

Peti frontni odsek naj bi bila Putinova želja, da bi z oslabitvijo Nemčije ogrozil najpomembnejši projekt povojnega obdobja – evropsko združevanje. Kot piše Steingart, je solidarnost znotraj EU močno oslabljena.

Je zdajšnji nemški kancler Olaf Scholz kos nalogam, pred katerimi je Nemčija, ali pa bi ta država potrebovala nekakšnega vojnega kanclerja? Foto: Guliverimage

"Številni naši evropski prijatelji menijo, da je Nemčija velik bankomat. Toda ta bankomat se postopoma prazni. Na zaslonu se je z rdečo barvo izpisalo: Prosimo, izberite manjši znesek in se pogovorite s svojim bančnim svetovalcem."

Ali Nemčija potrebuje vojnega kanclerja?

Na koncu komentarja je Steingart zapisal, da se Nemčija lahko reši le v primeru, če bo Putinovo vojno razumela v njeni celoti. Nemčija po njegovem mnenju na svojem čelu namesto "vrtičkarjev" potrebuje vojnega kanclerja.