Nekdanji dopisnik iz Moskve: V tem se kaže pokvarjenost Putinovega režima

"Tukaj se tudi kaže pokvarjenost režima, ki vojake za vojno v Ukrajini išče tudi med Nerusi, na primer v Burjatiji, Tuvi, na Kavkazu ... V Dagestanu, zelo gorati in zato zelo razsekani republiki ob Kaspijskem jezeru, se je zgodil pravi majdan, podoben tistemu v Kijevu," je povedal novinar in publicist ter nekdanji dopisnik v Moskvi in na Bližnjem Vzhodu Branko Soban , ki meni, da je putinizem prej temeljil na indiferentnosti, zdaj pa se je to dramatično spremenilo.

"Ta mobilizacija – za zdaj se ne ve, koliko ljudi bo Putin mobiliziral za svojo vojno v Ukrajini, uradno se govori o tristo tisoč, neuradno pa tja do milijon – je dramatično spremenila notranjepolitični položaj v Rusiji. Do mobilizacije, ki jo nekateri že imenujejo mogilizacija po ruski besedi za grob (mogili v ruščini pomeni grobovi, op. p.), ker gre za mobilizacijo za smrt, je ruska javnost to vojno v Ukrajini spremljala bolj od daleč, kot nekaj, kar Rusije ne zadeva," je povedal Branko Soban.

"Rusko prebivalstvo, razen tistih kritičnih opozicijskih politikov in inteligence, je bilo izjemno indiferentno do dogajanja, menili so, da to ni njihova stvar, da je to nekje daleč. Z mobilizacijo pa se je položaj dramatično spremenil in je ta vojna nenadoma prišla v ruske domove in na ruska dvorišča," je povedal Soban.

Kot je pojasnil Soban, je to dramatično spremenilo odnos do vojne. Putinizem je namreč prej temeljil na indiferentnosti, kar je pomenilo, da če se nihče ne bo vtikal v politiko, bo vse v redu. "Zdaj pa se je ta indiferentnost dramatično spremenila, bili so tudi hudi protesti, zlasti v republikah z večinskim neruskim prebivalstvom. Tukaj se tudi kaže pokvarjenost režima, ki vojake za vojno v Ukrajini išče tudi med Nerusi, na primer v Burjatiji, Tuvi, na Kavkazu ... V Dagestanu, zelo gorati in zato zelo razsekani republiki ob Kaspijskem jezeru, se je zgodil pravi majdan, podoben tistemu v Kijevu. V mestih so izbruhnili veliki protesti, ljudje so blokirali glavne prometne poti, tako da vojska ni imela dostopa do mest, streljalo se je. Podobno je bilo tudi v Burjatiji in Tuvi," je povedal Soban.

Soban meni, da je Putin z mobilizacijo dramatično razburkal javno mnenje in odnos do vojne. S to potezo, ki je neke vrste poraz, se je po sedmih mesecev vojne izkazalo, da Putin vojne v Ukrajini ne obvladuje več in ima premalo vojakov ter potrebuje nove.

"S tem ravnanjem Rusijo spreminja v ogromno Severno Korejo, kjer ni pravice do upora, do svobode govora in zbiranja. Zato so tudi sledile množične aretacije, v katerih so aretirali več tisoč ljudi, ki so se mobilizaciji upirali," je povedal Soban in dodal, da se v notranjepolitičnem pogledu Rusija dramatično spreminja in da dogodki niso v skladu s Putinovimi pričakovanji.

"Putin ima vse stvari v svojih rokah"

"Putin ima vse stvari še vedno v svojih rokah, seveda tudi s pomočjo vojske, ki ji poveljuje njegov osebni prijatelj Sergej Šojgu, in seveda s tajnimi in obveščevalnimi službami, brez katerih njegove oblasti ne bi bilo. Njegova oblast je še trdna, ampak vprašanje je, koliko časa. Ogromno ljudi je iz Rusije zbežalo že, ko se je vojna začela. Težava je, da bežijo intelektualci, ustvarjalci, inženirji in računalniški strokovnjaki. Torej ljudje, ki jih država nujno potrebuje. Z mobilizacijo pa bežijo tudi mladi ljudje, ki nočejo sodelovati v tej vojni, ker to ni njihova vojna. Tu bo imel Putin v prihodnosti velike težave, odgovor na katere pa je lahko samo še več represije. Na sploh je 'regresija navznoter, agresija navzven' bistvo Putinove politike že vseh 22 let, kolikor je na oblasti," je povedal Soban.

A seveda bo zdaj, ko se stvari ne odvijajo po načrtih, njegova moč slabela, je prepričan sogovornik, ki pravi, da ne moremo pričakovati, da bi se režim zamenjal čez noč, saj je to v tej fazi nemogoče. A, kot poudarja, bosta njegova moč in položaj zaradi te avanture in de facto poraza v Ukrajini bistveno oslabela.

Soban: Gre za reševanje vojne

"Mislim, da samovoljni kvazireferendumi in samovoljna aneksija tujih ozemelj k Rusiji ne rešujejo njegove težave. Priključil je štiri dele Ukrajine, dve republiki, t. i. samooklicani republiki, zaporoško in hersonsko, a v bistvu je priključil ozemlja, ki jih sploh ne obvladuje. On ne obvladuje teh štirih regij v celoti, ampak samo delno. Že dan po razglasitvi aneksije je ruska vojska v paniki bežala iz zelo pomembnega mesta Liman," je povedal Soban, ki ocenjuje, da gre za reševanje te vojne, ki ne gre po načrtih. Vojna naj bi se končala v nekaj dneh in po ruskih načrtih bi moral pasti Kijev, kjer bi Ruse pozdravljali z zastavami in v treh dneh bi bila tam vzpostavljena nova proruska vlada. To se seveda ni zgodilo, razlaga sogovornik.

"Putina zanima le kapitulacija Ukrajine"

"Putinu v bistvu nič ne gre po načrtih, kar kaže, da je bila vojna zelo slabo pripravljena, v bistvu je Putin nekako improviziral, ampak na začetku vojne lahko improviziraš, konca vojne pa ne moreš nikakor. To ni uspelo še nikomur do zdaj v zgodovini. Zato, ko Putin govori o pogajanjih, tega ne misli resno, njega pogajanja ne zanimajo, zanima ga le kapitulacija Ukrajine. Ampak na ta način, kot zdaj poteka vojna, ko ruska vojska vse pogosteje beži z vseh ključnih točk, na ta način Ukrajina seveda ne bo kapitulirala. Tukaj nastaja težava, ko bo Putin stisnjen v kot in se lahko zgodi najhujše, da lahko uporabi jedrsko orožje, kar pa bi bila seveda katastrofa za Rusijo in ves svet," poudarja Soban.

"V Rusiji se dogajajo popolnoma nore stvari"

"Diplomati in tujci, ki tam delajo, odhajajo iz Rusije, mnogi so odšli že zdavnaj, a menim, da je treba diplomatske kanale in vezi z Moskvo ohraniti, morda ne neposredno v Moskvi, ampak prek mednarodnih institucij, za ukrep na primer Združenih narodov in drugih mehanizmov, saj se bo z Rusijo treba pogovarjati – če ne prej, takrat, ko bo vojna šla tako narobe, da bo Rusija sama predlagala stike," razlaga Soban, ki pravi, da na nobeni strani trenutno ni volje za podpiranje diplomatskih kanalov, morda tudi zaradi norosti, ki se zdaj dogaja v Rusiji, a to vedo le tisti, ki podrobno poznajo dogajanje v Rusiji in berejo ruske medije. To je ponazoril z naslednjim primerom:

"Zelo znan pisatelj Zahar Prilepin je te dni predlagal, da mora Rusija začeti ustanavljati svoje proruske elite v vseh evropskih državah in jih infiltrirati med politike, novinarje, ekonomiste in profesorje ter v Evropi nekako ustvarjati prehodne proruske vlade, ki bodo Rusiji pomagale dokončno vladati vsej Evropi. A to meji na norost, taki govori mejijo na norost in še posebej žalostno je, da to počnejo intelektualci, kot je Prilepin, ki je sicer popoln skrajnež, a v literarnih krogih vendarle velja za dobrega pisatelja," je povedal Soban.

"Tragedija Rusije je tudi to, da so na Putinovi strani tudi intelektualci, ki bi morali razmišljati s svojo glavo. Na srečo je takih intelektualcev zelo malo. Tisti, ki kritično gledajo na dogajanje, so zbežali na tuje, nekateri so še vedno v Rusiji in se proti tej norosti borijo od znotraj. V resnici je norosti vedno več in to ni nič dobrega ne za Rusijo ne za Evropo," je še ocenil Soban.