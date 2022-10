Ruski okupatorji ugrabili šefa jedrske elektrarne v Zaporožju. Njegova usoda je neznana.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik ukrajinskega operaterja jedrskih elektrarn Energoatom Petro Kotin je zatrdil, da so ruske sile ugrabile šefa jedrske elektrarne v Zaporožju. Kot je zapisal, so vojaki Igorja Murašova, ki med rusko okupacijo vodi največjo evropsko jedrsko elektrarno, izvlekli iz avta in ga s prevezanimi očmi prepeljali na neznano lokacijo.

Kotin je prek Telegrama dodal, da ni informacij o usodi ugrabljenega, pri tem pa pozval k njegovi izpustitvi. Šef Energoatoma je prav tako Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) pozval, naj se vključi v kampanjo za izpustitev Murašova.

Zaporožje je marca zasedla ruska vojska, obstreljevanje okoli objekta pa je od takrat vzbujalo strah pred jedrsko nesrečo. IAEA je elektrarno obiskala v začetku septembra, več članov ekipe agencije pa je ostalo na njenem območju in stalno spremljajo razmere.

Rusija blokirala resolucijo Varnostnega sveta ZN

Rusija je medtem v petek v Varnostnem svetu ZN pričakovano vložila veto na predlog resolucije ZDA in Albanije, ki bi obsodila rusko priključitev štirih ukrajinskih regij. Proti je glasovala le Rusija, Kitajska pa se je skupaj z Indijo vzdržala. Vzdržala sta se tudi Brazilija in Gabon.

ZDA so osnutek resolucije Varnostnega sveta ZN vložile skupaj z Albanijo nekaj ur po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil, da si je Moskva priključila ukrajinske regije Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje, kjer so pred tem potekali mednarodno nepriznani referendumi.

"Varnostni svet ZN je bil ustanovljen prav za to, da brani suverenost, varuje ozemeljsko celovitost ter spodbuja mir in varnost," je na začetku zasedanja dejala veleposlanica ZDA pri ZN Linda Thomas-Greenfield.

"ZN so bili zgrajeni na ideji, da nikoli več ne bo dovoljeno, da bi ena država s silo vzela ozemlje druge države," je dejala in pozneje obljubila glasovanje o tej resoluciji še v Generalni skupščini ZN.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija se je pritožil, da je iskanje obsodbe ene od petih stalnih članic Varnostnega sveta ZN, ki imajo pravico veta, brez primere.

"Ali resno pričakujete, da bo Rusija obravnavala in podprla takšen osnutek? In če ne, potem se izkaže, da nas namerno spodbujate k uporabi pravice veta, da bi potem lahko govorili o Rusiji, ki to pravico zlorablja," je dejal Nebenzija.

Kitajski veleposlanik Džang Jun se je pri glasovanju vzdržal. "Treba je zaščititi suverenost in ozemeljsko celovitost vseh držav," je dejal in dodal, da Kitajska poziva vse vpletene strani, naj bodo zadržane, se vzdržijo dejanj, ki dejansko povečujejo napetosti, in pustijo prostor za rešitev z diplomatskimi pogajanji.

Britanska veleposlanica Barbara Woodward je dejala, da je glasovanje v Varnostnem svetu ZN pokazalo, da je Putinova priključitev ukrajinskega ozemlja fantazija, ki nima pravnega učinka. "Nobena druga članica Varnostnega sveta ZN ne priznava ruskega poskusa nezakonite priključitve ukrajinskega ozemlja. Ruski veto tega ne spremeni," je dejala.

Po vetu je na zahtevo Rusije potekalo še zasedanje Varnostnega sveta ZN o uhajanju plina na plinovodih Severni tok 1 in 2, ki povezujeta Rusijo z Evropo pod Baltskim morjem.

Nebenzija je v tej razpravi govoril o domnevnih Natovih vajah in premikih helikopterjev na tem območju ter citiral februarsko izjavo ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je ob takratnem obisku nemškega kanclerja Olafa Scholza dejal, da bo v primeru ruske invazije poskrbel, da Severnega toka 2 ne bo več.

Rusija torej za sabotažo obtožuje ZDA, namestnik ameriške veleposlanice Richard Mills pa je Moskvo obtožil, da spodbuja teorije zarote. "Rusija želi odvrniti našo pozornost od obravnave glavnega vprašanja, ki je nadaljevanje agresije v Ukrajini in uničevanje civilne infrastrukture na ukrajinskem suverenem ozemlju," je dejal Mills.