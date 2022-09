Vse več držav EU državljane poziva, da zapustijo Rusijo. Kaj pa Slovenija?

ZDA, Bolgarija in Poljska so državljane že pozvale, da zaradi stopnjevanja napetosti zapustijo Rusijo.

Zaradi stopnjevanja napetosti med Ukrajino in Rusijo je vse več svetovnih in evropskih držav svoje državljane pozvalo, da zapustijo Rusijo oziroma se tja ne odpravljajo. To so med drugim storile že ZDA, Bolgarija in Poljska. Na slovenskem zunanjem ministrstvu poudarjajo, da državljanom že od začetka invazije odsvetujejo potovanja tja, tistim, ki so tam, pa zaradi omejitve letalskih povezav in povečanega varnostnega tveganja svetujejo, da državo zapustijo.

"Na ministrstvu za zunanje zadeve že od začetka ruske vojaške agresije na Ukrajino slovenskim državljanom odsvetujemo vsa potovanja na območje Rusije. Tistim, ki so tam, pa svetujemo, da to državo zaradi omejitve letalskih povezav in povečanega varnostnega tveganja zapustijo, pri tem naj se odločijo za varne poti po lastni izbiri," so na vprašanje, ali bodo tudi v Sloveniji državljanom svetovali, da zapustijo Rusijo, zapisali na ministrstvu.

Dodali so še, da so informacije o tem objavljene na spletni strani zunanjega ministrstva, in sicer v rubriki, ki jo najdete tukaj.

Ameriško veleposlaništvo državljane pozvalo, naj nemudoma zapustijo Rusijo

Kot poroča CNN, je ameriško veleposlaništvo v Moskvi pred dnevi izdalo varnostno opozorilo, v katerem je ameriške državljane ponovno pozvalo, naj nemudoma zapustijo Rusijo, dokler še obstajajo možnosti za izhod iz države. V opozorilu so še zapisali, da lahko Rusija tistim, ki imajo dvojno državljanstvo, zavrne dostop do konzularne pomoči ZDA, prepreči njihov odhod iz države ali pa jim odredi mobilizacijo.

Pozvali so jih, naj se "izogibajo vsem političnim ali socialnim protestom in ne fotografirajo varnostnega osebja na teh dogodkih", in opozorili, da "pravica do mirnega zbiranja in svoboda izražanja v Rusiji nista zagotovljeni". Dodali so še, da so ruske oblasti že aretirale državljane ZDA, ki so sodelovali na demonstracijah.

Poljaki odsvetujejo tudi poslovne poti in družinske obiske

Po poročanju Guardiana sta podobno pozvali tudi vladi Bolgarije in Poljske. Bolgarsko ministrstvo za zunanje zadeve je zapisalo, da svojim državljanom v Rusiji svetujejo, naj razmislijo o možnosti čimprejšnje zapustitve države in pri tem uporabijo kakršnokoli prevozno sredstvo.

Poljska pa je svojim državljanom odsvetovala kakršnokoli pot v Rusijo, tudi če gre za poslovno pot ali družinske zadeve. Glede na to, da je Rusija Poljsko opredelila kot neprijateljsko državo, so opozorili, da Poljakom tam grozijo samovoljne aretacije in preiskave mobilnih telefonov, tisti z dvojnim državljanstvom pa bi lahko imeli težave, če bi želeli državo zapustiti.