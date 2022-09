Veliki Putinov podpornik zaskrbljen: Ves Zahod se nam posmehuje #vŽivo

Dober teden dni po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin razglasil delno vojaško mobilizacijo, na dan prihajajo informacije o slabi opremljenosti ruske vojske, sporočila nezadovoljnih in razočaranih vojakov pa razkrivajo pravo stanje na terenu. Svojo zaskrbljenost nad trenutnim napredovanjem ruske vojske v invaziji na Ukrajino je izrazil tudi Putinov podpornik Vladimir Solovjov.

"Ves Zahod se nam posmehuje, zaskrbljujoče je, da po Harkovu ni bilo nobene ofenzive, Ruske vojake pozivam, naj se borijo tako, kot so naučeni," je v oddaji na državni televiziji dejal Solovjov.

The mood of Russia's top propagandist, Vladimir Solovyov in this clip can be summed up as "Hello darkness, my old friend." He demands some victories and complains that people are running away from Russia. He also sighs. A lot. pic.twitter.com/0NNetH3hLi