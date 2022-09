V Ukrajino dodatno orožje, ki je Ruse pognalo v beg #vŽivo

Raketni sistemi himars so izjemno natančni. Z njimi Ukrajinci napadajo posebej pomembne ruske tarče, kot so poveljniška mesta ali skladišča streliva. ZDA so do zdaj v Ukrajino poslale 16 tovrstnih raketnih sistemov.

8.06 Kdo je uničil evropski plinovod? "Rusi so bili tam."

7.31 Britanci: Več moških je pobegnilo iz Rusije, kot pa napadlo Ukrajino

7:21 ZDA bodo Ukrajini poslale še 18 raketnih sistemov himars

"V ponedeljek in torek so evropske varnostne službe v bližini plinovodov Severni tok 1 in 2 opazile in posledično nadzorovale ruske ladje," poroča CNN, ki se sklicuje na neimenovane vire iz ameriških obveščevalnih krogov. Šlo naj bi za ladje ruske mornarice, vendar ne za vojna, temveč podporna plovila. Ali so bile ladje povezane z uničenjem plinovodov, še ni jasno. CNN tudi poroča, da so v bližini plinovodov pretekli teden opazili ruske vojaške podmornice.

Spomnimo, pred dneva dnevoma so prišla prva obvestila, da zemeljski plin uhaja iz obeh plinovodov. Včeraj je položaj postal bolj jasen in izkazalo se je, da sta plinovoda poškodovana vsaj na štirih mestih in da naj bi poškodbe povzročile za zdaj še nepojasnjene detonacije. Danska, EU in Nato so že včeraj izrazili prepričanje, da sta bila plinovoda tarča sabotaže.

7.31 Britanci: Več Rusov je pobegnilo pred mobilizacijo, kot pa napadlo Ukrajino

Število Rusov, ki so zaradi mobilizacije zapustili svojo domovino, je najverjetneje večje od števila vojakov, ki so februarja letos napadli Ukrajino, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Po informacijah Birtancev Rusijo zapuščajo predvsem izobraženi in premožni moški, kar se bo poznalo tudi na delovanju podjetij in državnih ustanov.

7:21 ZDA bodo Ukrajini poslale še 18 raketnih sistemov himars

Pentagon je v sredo sporočil, da bodo ZDA Ukrajini poslale še 18 sodobnih raketnih sistemov himars, s pomočjo katerih ukrajinske enote izvajajo uspešno ofenzivo za povrnitev ozemlja, ki ga je pred tem zasedla ruska vojska. Raketni sistemi so del novega, 1,1 milijarde dolarjev vrednega paketa vojaške pomoči.

Gre za raketne sisteme, ki so izjemno natančni in s katerimi Ukrajinci napadajo posebej pomembne ruske tarče, kot so poveljniška mesta ali skladišča streliva. ZDA so doslej v Ukrajino poslale 16 tovrstnih raketnih sistemov.

Poleg sistemov himars ZDA Ukrajincem pošiljajo tudi 150 oklepnih vozil, 150 taktičnih vozil za prevažanje oborožitve, tovornjake in posebne sisteme za obrambo pred ruskimi brezpilotnimi letali, ki jih Moskva dobiva od Irana.

Z novim paketom se je vrednost dosedanje ameriške vojaške pomoči Ukrajini od začetka ruske ofenzive konec februarja letos povišala na 16,2 milijarde dolarjev.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je ob tem zagotovila, da bodo ZDA Ukrajini zagotavljale pomoč, dokler bo to potrebno.