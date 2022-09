Ameriško veleposlaništvo svojim državljanom: Zapustite Rusijo, preden bo prepozno

"Državljani ZDA naj ne potujejo v Rusijo, tisti, ki tam prebivajo ali potujejo, pa naj nemudoma zapustijo Rusijo, dokler so na voljo omejene možnosti komercialnega potovanja," so še zapisali in državljane ZDA opozorili, da pravica do mirnega zbiranja in svoboda izražanja v Rusiji nista zagotovljeni.

Ameriško veleposlaništvo v Moskvi je izdalo varnostno opozorilo za ameriške državljane s sporočilom, da lahko Rusija osebam z dvojnim državljanstvom zavrne priznanje ameriškega državljanstva, onemogoči dostop do ameriške konzularne pomoči, jim prepreči odhod iz Rusije in jih vpokliče v vojsko, poroča Euroweeklynews.

V zvezi z mobilizacijo ruskih državljanov v oborožene sile v podporo invaziji na Ukrajino, ki jo je ruska vlada izdala 21. septembra, je danes ameriško veleposlaništvo v Moskvi izdalo varnostno opozorilo za ameriške državljane, ki prebivajo v Rusiji.

"Rusija lahko osebam z dvojnim državljanstvom zavrne priznanje ameriškega državljanstva, jim onemogoči dostop do ameriške konzularne pomoči, jim prepreči odhod iz Rusije in jih vpokliče v vojaško službo. Možnosti komercialnih letov so trenutno zelo omejene in pogosto niso na voljo v kratkem času. Kopenske poti z avtomobili in avtobusi so še vedno odprte," so zapisali v opozorilu.

"Pravica do mirnega zbiranja in svoboda izražanja v Rusiji nista zagotovljeni"

Foto: Guliverimage Zapisali so še, da če želijo ameriški državljani zapustiti Rusijo, se morajo za to čimprej samostojno dogovoriti, ker ima veleposlaništvo ZDA zelo omejene možnosti za pomoč ameriškim državljanom, pogoji, vključno s prevoznimi možnostmi, pa lahko nenadoma postanejo še bolj omejeni.

Svoje državljane je na čimprejšnji odhod iz Rusije opozorilo tudi Združeno Kraljestvo , ki je opozorilo, da naj njeni državljani Rusijo zapustijo po še odprtih komercialnih poteh, če njihova prisotnost v državi ni nujna.

Ruske oblasti so na demostracijah že aretirale ameriške državljane

"Izogibajte se vsem političnim ali družbenim protestom in ne fotografirajte varnostnega osebja na teh dogodkih. Ruske oblasti so aretirale ameriške državljane, ki so sodelovali na demonstracijah," so še zapisali.

Podobno kot ameriško je v torek svojim prebivalcem svetovalo bolgarsko ministrstvo za zunanje zadeve, ki je vsem svojim državljanom svetovalo, naj nemudoma zapustijo ozemlje Rusije.