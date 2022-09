Nenavadna ideja Rusa, ki se je želel izogniti služenju v vojski

Potem ko je prejšnji teden ruski predsednik Vladimir Putin odredil delno vojaško mobilizacijo, Rusi na različne načine bežijo iz države. Z namenom izogniti se služenju ruski vojski v Ukrajini je 38-letnik prišel na idejo, da bo iz države pobegnil z desko za surfanje po reki Nervi, ki sicer ločuje Rusijo in Estonijo. Deska ga ni pripeljala daleč, saj so ga nekaj ur zatem ujeli in deportirali nazaj v Rusijo.

Moški je v ponedeljek okrog ene ure zjutraj prečkal mejo blizu izliva reke Nerve na deski za veslanje. Na njegovo žalost so ga estonski mejni policisti okoli četrte ure zjutraj našli na avtobusni postaji in ga odpeljali do mejnega prehoda, kjer so ga oglobili in poslali nazaj v Rusijo, poroča estonski javni servis ERR.

"Pozorno spremljamo razmere in po potrebi bomo nadzor na mejah tudi zaostrili," je sporočila estonska mejna kontrola.

Estonija je avgusta prenehala izdajati vizume ruskim turistom in se pridružila drugim baltskim državam, ki so v začetku meseca omejile vstop ruskim državljanom.