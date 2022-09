Po streljanju v ruski šoli trinajst mrtvih, med njimi številni otroci #video #foto

At least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in Izhevsk, Russia moments ago.



Mobilization isn’t helping mental health in the country. pic.twitter.com/PzUzQO3mpO — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2022

"Policija je danes prejela sporočilo o streljanju na šoli številka 88 v mestu Iževsk (...) Trenutno so v teku ukrepi za aretacijo osumljenca," so na Telegramu po poročanju STA najprej sporočili z ministrstva.

Med žrtvami otroci, učitelja in varnostnika

Sprva so dejali tudi, da so informacije o številu žrtev "v fazi določanja", kasneje pa so sporočili, da je bilo v streljanju ubitih najmanj šest ljudi, okoli 20 ljudi pa je ranjenih.

Reuters poroča že o trinajstih žrtvah, med njimi so otroci, učitelji in varnostniki.

Policija je nato našla truplo napadalca, ki naj bi naredil samomor. Napadalec naj bi bil oborožen z dvema pištolama. Po navedbah preiskovalcev je nosil "črno majico z nacističnimi simboli in balaklavo", pri sebi pa ni imel osebnih dokumentov.

"Njegova identiteta se trenutno ugotavlja," so sporočili preiskovalci. Učence in učitelje so medtem evakuirali.

Gunman opens fire in school in Russia killing at least six and injuring 20 https://t.co/oCZHt8dOLS pic.twitter.com/fmES77DC43 — The Sun (@TheSun) September 26, 2022

Guverner ruske republike Udmurtija Aleksander Brečalov je potrdil, da so med žrtvami tudi otroci.

Šolo številka 88 v Iževsku sicer obiskuje skoraj 1.000 učencev, na njej poučuje približno 80 učiteljev. Nahaja se v središču mesta, v katerem živi okoli 650.000 ljudi.